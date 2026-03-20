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Corrispondenza con la CEO La banca privata Edmond de Rothschild: «Nessun impatto sui conti dalla vicenda Epstein»

SDA

20.3.2026 - 11:00

Edmond de Rothschild è un marchio ben conosciuto nel mondo della finanza.
Edmond de Rothschild è un marchio ben conosciuto nel mondo della finanza.
Keystone

La vicenda Epstein non ha influenzato negativamente i conti di Edmond de Rothschild, banca privata ginevrina presente anche sulla piazza di Lugano. Al contrario, il 2026 è cominciato con il piede giusto, assicura il responsabile del comparto private banking svizzero François Pradervand.

Keystone-SDA

20.03.2026, 11:00

20.03.2026, 11:15

«La recente copertura mediatica non ha avuto alcun impatto sui risultati finanziari», afferma il dirigente in un'intervista pubblicata oggi dal periodico finanziario romando L'Agefi. «Tra gennaio e metà marzo, la raccolta netta ha registrato un ulteriore miglioramento quest'anno, attestandosi a 6,3 miliardi di franchi».

La crescita riguarda sia i nuovi clienti che quelli di lunga data.

Come si ricorderà, il 30 gennaio il Dipartimento di giustizia americano ha pubblicato milioni di documenti riguardanti l'ex finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati legati all'abuso e al traffico di minorenni e deceduto in carcere all'età di 66 anni nel 2019.

È così venuta alla luce la sua corrispondenza con Ariane de Rothschild, presidente della direzione della banca.

La dirigente ha successivamente dichiarato che i suoi incontri con il consulente americano tra il 2013 e il 2019 si sono svolti «nell'ambito normale delle sue funzioni all'interno del gruppo» e che non aveva «alcuna conoscenza della condotta e del comportamento personale del signor Epstein».

Il caso non incide sul clima?

Il caso Epstein – chiede il giornalista della testata ginevrina – non incide sul clima aziendale? «L'atmosfera all'interno dei team di Colibri, la nuova sede, ma anche altrove nel gruppo, è seria e cordiale», risponde Pradervand.

«La nostra CEO è così più vicina ai team, che la sostengono pienamente, e ne sono lieto. Continuiamo ad attuare la nostra tabella di marcia senza alcuna modifica. Le assunzioni effettuate nelle ultime sei settimane sono il miglior indicatore per dimostrare l'attrattiva del nostro istituto in un mercato bancario particolarmente competitivo».

Proprio oggi la banca ha reso noto i risultati finanziari relativi al 2025: l'esercizio si è chiuso con un utile operativo di 211 milioni di franchi, in progressione del 2% rispetto all'anno prima. I profitti netti sono invece scesi da 75 a 73 milioni. La raccolta netta è stata di 10 miliardi, per un totale di 198 miliardi di patrimoni in gestione.

La società è stata fondata nel 1953 dal barone franco-elvetico Edmond de Rothschild (1926-1997), ma le sue radici risalgono nel tempo sino a Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), l'imprenditore e banchiere tedesco di origini ebraiche fondatore dell'impero famigliare che tanto influsso ha avuto sul mondo della finanza. Oggi Edmond de Rothschild è una realtà con 29 sedi nel mondo e con oltre 2700 dipendenti.

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