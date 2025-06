Negli ultimi anni la fattura a carico dei consumatori è sensibilmente aumentata. Keystone

La Svizzera è fra i paesi che ha le tariffe dell'elettricità più salate al mondo per i consumatori.

Keystone-SDA SDA

In un'analisi effettuata dal portale di confronti Verivox su dati Global Petrol Prices la Confederazione si classifica al decimo posto in una graduatoria che tiene conto di 143 stati.

Al primo rango figurano le Bermuda, dove il chilowattora costa 41,97 centesimi di euro (circa 0,39 franchi). Seguono Danimarca (40,62), Irlanda (39,40), Belgio (38,20) e Germania (38,00). In Italia occorre sborsare 36,60 centesimi e in Svizzera non molto meno: 33,84.

L'elettricità più a buon mercato si trova in Iran: un chilowattora costa l'equivalente di 0,35 centesimi di euro. Anche Sudan (0,53), Etiopia (0,56) e Cuba (0,57 hanno tariffe molto basse rispetto agli standard internazionali.