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Industria Elma sopprime fino a 100 impieghi con al massimo 50 licenziamenti

SDA

15.4.2026 - 07:34

Elma Electronic – nella foto la sede centrale di Wetzikon (ZH) – intende rafforzare la propria competitività e ridurre la complessità organizzativa. (foto d'archivio)
Elma Electronic – nella foto la sede centrale di Wetzikon (ZH) – intende rafforzare la propria competitività e ridurre la complessità organizzativa. (foto d'archivio)
Keystone

Elma Electronic porta avanti la propria trasformazione e taglierà 100 impieghi entro la fine dell'anno, pari a circa il 12% dell'organico. Il produttore di componenti elettronici intende così ridurre i costi e migliorare la redditività.

Keystone-SDA

15.04.2026, 07:34

15.04.2026, 07:48

I tagli al personale interessano sedi in Svizzera, Romania, Germania e Stati Uniti, ha comunicato oggi il gruppo zurighese. Ad aprile e maggio saranno eliminati al massimo 50 posti di lavoro tramite licenziamenti, mentre il resto avverrà tramite partenze volontarie e pensionamenti. Anche presso la sede centrale di Wetzikon ci saranno 12 licenziamenti. Gli apprendisti sono esclusi dai tagli.

La riduzione delle spese di circa 4 milioni di franchi era già stata annunciata a febbraio. I costi di ristrutturazione, pari a circa 1,5 milioni di franchi, saranno contabilizzati nel primo semestre e dovrebbero incidere negativamente sul risultato operativo. Elma prevede pertanto un EBIT leggermente negativo nei primi sei mesi dell'esercizio in corso.

Con il programma di miglioramento dell'efficienza, l'impresa intende rafforzare la propria competitività e ridurre la complessità organizzativa, viene spiegato nella nota. A tal fine Elma punta sul potenziale del suo nuovo centro di produzione in Romania.

Nel 2025 il gruppo zurighese ha dovuto fare i conti con una redditività debole. Sebbene il fatturato sia rimasto stabile, gli elevati costi di trasformazione e gli investimenti in nuove sedi hanno pesato in modo significativo sul risultato. A ciò si sono aggiunti fattori esterni quali tassi di cambio sfavorevoli, tensioni geopolitiche e un contesto di mercato difficile, in particolare in Europa e Nordamerica.

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