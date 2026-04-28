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Nuova strategia Emirati Arabi Uniti escono dall'Opec e Opec+

SDA

28.4.2026 - 15:00

Importanti mutamenti in vista nella penisola arabica.
Importanti mutamenti in vista nella penisola arabica.
Keystone

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno deciso di uscire dall'Opec, il gruppo dei paesi produttori di petrolio, e dall'Opec+ (che include altri dieci paesi, fra cui la Russia) a partire dal primo maggio.

Keystone-SDA

28.04.2026, 15:00

28.04.2026, 15:26

Viene messo così fine a un periodo durato sei decenni, riporta Bloomberg citando l'agenzia di stampa emiratina Wam.

EAU pianifica un riallineamento strategico nel quadro della guerra in Iran. L'uscita degli Emirati aiuterà il paese a soddisfare la domanda in continua evoluzione, riporta l'agenzia, aggiungendo che il paese aumenterà gradualmente la produzione.

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