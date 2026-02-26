  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Derrate alimentari Per Emmi crescono gli utili nel 2025

SDA

26.2.2026 - 07:34

Il 2025 è stato positivo per Emmi. (Immagine d'archivio).
Il 2025 è stato positivo per Emmi. (Immagine d'archivio).
Keystone

Lo specialista dei latticini Emmi ha messo a segno un utile netto in aumento del 3,1 su base annua nell'esercizio 2025, a 227,1 milioni di franchi.

Keystone-SDA

26.02.2026, 07:34

26.02.2026, 07:37

La redditività, si legge in un comunicato odierno dell'azienda, è migliorata nonostante i venti contrari degli effetti di cambio e dei dazi statunitensi. L'utile operativo ha visto un incremento del 10,5% a 334,6 milioni di franchi, con un margine EBIT in crescita al 7,1%.

Con le cifre pubblicate oggi Emmi ha raggiunto o superato in quasi tutti gli ambiti le previsioni degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP.

Particolarmente soddisfatta si è mostrata la CEO Ricarda Demarmels: «Il buon risultato annuale conferma la validità della nostra strategia di crescita incentrata sui mercati in espansione e sulle nicchie strategiche, nonché del nostro modello di business radicato a livello locale», ha detto citata nella note.

Gli azionisti dovrebbero ricevere un dividendo di 17,50 franchi per titolo, in aumento di un franco su base annua.

L'azienda lucernese ha reso noto il fatturato già in gennaio, con dati sopra le aspettative. Grazie alle acquisizioni, il giro d'affari è in effetti migliorato del 9,1% su base annua, attestandosi a 4,74 miliardi di franchi.

Per l'anno in corso Emmi si aspetta una crescita moderata del fatturato e un incremento lievemente maggiore degli utili. Anche la visione sul lungo termine è positiva.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
La dedica di papà Gianni Morandi: «Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino»
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026
Wawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»

Altre notizie

Congiuntura. FMI: «Economia USA in accelerata al 2,6% nel 2026»

CongiunturaFMI: «Economia USA in accelerata al 2,6% nel 2026»

Azienda in crescita. Adecco incassa e guadagna di più nel 2025

Azienda in crescitaAdecco incassa e guadagna di più nel 2025

E continuerà così. Solida crescita nel 2025 per il settore delle costruzioni, il fatturato sfiora i 24 miliardi

E continuerà cosìSolida crescita nel 2025 per il settore delle costruzioni, il fatturato sfiora i 24 miliardi