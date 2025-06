La Svizzera in fondo alla classifica per le energie rinnovabili (archivio) Keystone

La Svizzera è al 22esimo posto su 28 Paesi europei in termini di sviluppo della produzione di energia solare ed eolica. Tenendo conto solo di otto Paesi vicini, la Confederazione è penultima, osserva la Fondazione Svizzera per l'Energia (SES).

Keystone-SDA SDA

La quota di elettricità generata da fonti rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Svizzera (11,2%) è molto bassa rispetto ad altri Paesi europei, scrive la SES nel suo ultimo studio, pubblicato oggi. La Svizzera si colloca solo al 24esimo posto.

La media nell'Unione Europea (UE) è di quasi un terzo (28,3%). Il leader, la Danimarca, copre già più di tre quarti del suo consumo di elettricità con energia solare ed eolica.

In termini di energia solare, la Svizzera è riuscita a salire di due posizioni rispetto all'anno precedente, raggiungendo l'11esimo posto, secondo la SES.

L'anno scorso la produzione è aumentata di circa 150 chilowattora (kWh) pro capite, passando a 681 kWh pro capite, nonostante le scarse condizioni di soleggiamento.

Potenziale non sfruttato

Per quanto riguarda l'energia eolica, la Svizzera è ancora al 25esimo posto su 28 Paesi, con 19 kilowattora pro capite. I leader europei sono i Paesi Bassi per l'energia solare (1206 kWh pro capite) e la Svezia per l'energia eolica (3930 kWh pro capite).

Sebbene il potenziale di energia elettrica da fonte solare ed eolica sia in crescita in Svizzera, è ben lungi dall'essere pienamente sfruttato.

Per raggiungere gli obiettivi della Legge sull'elettricità, sono necessari ulteriori sforzi verso un approvvigionamento elettrico completamente rinnovabile.

Secondo la Fondazione, è essenziale anche un accordo sull'elettricità con l'UE.

Nel suo breve studio, il SES ha analizzato lo stato e lo sviluppo della produzione di energia solare ed eolica nei 27 Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Solo Malta, Slovenia, Romania, Repubblica Ceca, Lettonia e Slovacchia hanno ottenuto risultati inferiori alla Confederazione.