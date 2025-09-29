Ermotti canta «Adieu liebe Schweiz», spopola un video fake su UBS

Mentre si fanno sempre più intense le discussioni riguardo ai requisiti patrimoniali di UBS – venerdì il Consiglio federale ha presentato parametri giudicati «estremi» dalla banca – spopola nella Svizzera tedesca un video che ironizza su un possibile spostamento della sede dell'istituto da Zurigo agli Stati Uniti.

Keystone-SDA SDA

Nel filmato di cui dà notizia il portale «Finews», creato ricorrendo all'intelligenza artificiale, il presidente della direzione Sergio Ermotti e il suo team ringraziano sentitamente, cantando, per il segreto bancario, per la (implicita) garanzia statale, per il salvataggio con i soldi dei contribuenti (nel 2008), affermando che ora però alletta il vasto mondo.

Il commiato è difficile e doloroso, ma si vuole rimanere amici e continuare a concedere prestiti. «Nell'oro, nei soldi e in amicizia sino all'eternità, ma tutto ha una fine e ora comincia una nuova era».

Il video, in cui non poteva mancare anche la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, sostenuta da Ermotti sul ponte del Titanic, si conclude con il ritornello: «Adieu liebe Schweiz, wir vermisse euch bereits, adieu du kleines Land, wir winkten mit der Hand» (Addio cara Svizzera, ci manchi già, addio piccolo paese, ti salutiamo con la mano).