La Confederazione vuole imporre all'UBS requisiti patrimoniali più severi dopo il fallimento del Credit Suisse. Il CEO della banca Sergio Ermotti vede in questo una minaccia alla competitività e reagisce alle speculazioni su un possibile trasferimento all'estero.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio federale sta pianificando requisiti patrimoniali più severi per UBS a seguito del fallimento di Credit Suisse.

La banca avverte di dover sostenere costi aggiuntivi fino a 2,5 miliardi di dollari all'anno.

Il CEO Sergio Ermotti sottolinea che UBS non ha «mai» minacciato di andarsene, ma gli investitori lo chiedono. Mostra di più

La disputa tra il Consiglio federale e UBS si sta intensificando. Dopo il salvataggio del Credit Suisse due anni fa, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter vuole rendere la grande banca più a prova di crisi imponendo requisiti patrimoniali aggiuntivi.

UBS si difende pubblicamente e in una conferenza stampa, il CEO Sergio Ermotti ha detto chiaramente: «Purtroppo le proposte del Consiglio federale non sono sufficienti. Ci penalizzano in modo inappropriato».

Nello specifico si tratta di un possibile aumento del Common Equity Tier 1 di 24 miliardi di dollari. UBS prevede costi annuali aggiuntivi fino a 2,5 miliardi di dollari e avverte che ciò renderebbe i prestiti più costosi e graverebbe sull'economia reale.

Nessuna «trattativa», ma un «approccio costruttivo»

UBS non ritiene di essere «in trattative» con le autorità in merito ai requisiti patrimoniali: la banca sta semplicemente adottando un «approccio costruttivo», come affermato dal CEO. L'azienda - spiega il dirigente - si esprime in modo «reattivo» nell'attuale dibattito.

Inoltre, secondo una notizia diffusa dalla Reuters la banca e le autorità sarebbero disposte a trovare un compromesso «dietro le quinte». In base a quanto riportato, i requisiti patrimoniali aggiuntivi potrebbero essere ridotti dagli attuali 24 miliardi a 15 miliardi di dollari (cioè da 19 a 12 miliardi di franchi).

La banca potrebbe ritenere sostenibile il secondo importo, riferisce l'agenzia finanziaria citando persone vicine al dossier.

La Confederazione analizza la situazione in modo diverso

La discussione sulla possibile partenza di UBS è un'ulteriore fonte di controversie. «La nostra priorità è quella di essere una banca svizzera competitiva a livello globale», ha dichiarato Ermotti.

Ma «non c'è mai stata una minaccia» da parte dell'istituto stesso di trasferire la propria sede all'estero. Piuttosto, l'investitore attivista Cevian Capital aveva messo in gioco questa opzione.

La Confederazione vede la situazione in modo diverso: secondo un parere di esperti, i requisiti aggiuntivi costerebbero alla banca solo circa 320 milioni di franchi all'anno, una frazione della stima di UBS.

Inoltre, i confronti internazionali mostrano che molti Paesi hanno già regole più severe. Un aumento del capitale proprio rafforzerebbe la fiducia nella piazza finanziaria, si sostiene.

È quindi chiaro che la lotta per il potere tra il Consiglio federale e UBS sta entrando nel vivo, con la potenziale partenza della banca come questione secondaria e delicata.