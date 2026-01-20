  1. Clienti privati
Ecco perché L'esistenza degli alieni potrebbe provocare una crisi dei mercati

SDA

20.1.2026 - 16:01

Non siamo soli, nell'universo?
Keystone

Una ex esperta della Banca d'Inghilterra (BoE) avverte: un eventuale annuncio ufficiale sugli alieni potrebbe innescare una crisi finanziaria globale.

Keystone-SDA

L'istituto centrale viene quindi invitato a preparare piani di emergenza, riferiscono 20 Minuten, Newsweek e altri media che riprendono una notizia del Times.

L'allarme arriva da Helen McCaw, che ha lavorato per dieci anni come analista di sicurezza finanziaria presso la BoE. In una lettera al governatore della banca, Andrew Bailey, e in dichiarazioni al Times ha esortato le autorità a non sottovalutare più l'argomento e a predisporre misure per stabilizzare i mercati nel caso in cui gli Stati Uniti confermassero ufficialmente l'esistenza di vita extraterrestre.

Secondo l'esperta una simile rivelazione potrebbe scatenare una reazione psicologica di «shock ontologico» – lo smarrimento profondo derivante dal dover ridefinire la comprensione fondamentale della realtà – con conseguenze materiali sui mercati. Concretamente i prezzi degli attivi finanziari potrebbero subire oscillazioni violente, spinte da reazioni irrazionali di panico o, al contrario, di euforia. Vi potrebbe anche essere una perdita di fiducia nei metodi tradizionali di valutazione, portando a una paralisi degli scambi. E scatterebbe la corsa ai beni rifugio come l'oro.

La preoccupazione di McCaw – ricorda Newsweek – non nasce dal nulla. La consulente fa riferimento a quello che definisce un processo pluriennale in corso da parte del governo statunitense per declassificare e divulgare informazioni sugli Unidentified Anomalous Phenomena (fenomeni anomali non Identificati, UAP), il termine ufficiale per gli UFO. Questo processo ha guadagnato visibilità pubblica nel 2025 con il documentario «The Age of Disclosure», che include interviste a 34 insider del governo americano, incluso il segretario di stato Marco Rubio.

L'ex specialista della BoE sottolinea inoltre che i leader politici e i banchieri centrali potrebbero non essere stati «adeguatamente informati» sulla portata della questione, lasciando il sistema finanziario impreparato a un evento di complessità. La notizia lanciata dal Times ha nel frattempo generato un ampio dibattito online.

L'allarme di McCaw arriva in un momento in cui l'argomento extraterrestre è oggetto di un interesse senza precedenti, come dimostrato anche dall'attesa per il prossimo film di Steven Spielberg, «Disclosure Day», previsto per il giugno 2026 negli Usa. La questione centrale sollevata dall'insolita richiesta è se le istituzioni finanziarie globali debbano iniziare a contemplare scenari di rischio finora confinati alla fantascienza.

