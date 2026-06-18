Le mosse della BNS sono sempre osservate con grande attenzione. Keystone

La decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di mantenere allo 0,0% il tasso guida non ha stupito gli esperti.

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Essi vedono l'istituto dover bilanciare fra la necessità di tenere sotto controllo l'inflazione e la volontà di evitare un rafforzamento ritenuto eccessivo del franco. Ecco le considerazioni di vari specialisti espresse in queste ore:

Nadia Gharbi, Pictet – Come prevedibile, il messaggio generale e il tono della Banca nazionale sono rimasti simili a quelli di marzo. Nel medio-lungo termine, la BNS manterrà il tasso di riferimento allo 0% ancora per un certo periodo. L'inasprimento della politica monetaria da parte della Banca centrale europea (Bce) dovrebbe contribuire a moderare le pressioni al rialzo sul franco, riducendo così la necessità di interventi da parte della BNS. Vi è sia la volontà di inasprire la propria politica qualora le pressioni inflazionistiche aumentassero, sia quella di riportare i tassi in territorio negativo, se necessario.

Philipp Merkt, PostFinance – La Svizzera è uno dei pochi paesi in cui i prezzi sono stabili nel lungo periodo. Ciò offre alla BNS un margine di manovra per rinunciare ad aumentare il costo del denaro, malgrado un leggero aumento del rincaro. La BNS disporrà di una certa flessibilità nei prossimi mesi, quando altre banche centrali inaspriranno la propria politica monetaria e aumenteranno ulteriormente i tassi. Potrebbe allontanarsi progressivamente dal tasso zero senza aumentare il differenziale rispetto alle principali banche centrali.

Arthur Jurus, Oddo BHF Svizzera – Questa decisione riflette una valutazione equilibrata del contesto attuale: l'inflazione è certamente aumentata negli ultimi mesi, ma tale incremento è dovuto quasi esclusivamente al rincaro dei prezzi dell'energia e non riflette una pressione inflazionistica generalizzata nell'economia elvetica. Il recente aumento del rincaro è principalmente di origine estera e legato all'energia, non interno. La vera preoccupazione della banca centrale rimane il franco.

Jean-Eudes Clot, Banca cantonale vodese – Il tono è cauto riguardo alla crescita, nonostante i recenti dati positivi. La revisione delle previsioni sull'inflazione riflette essenzialmente l'aumento dei prezzi dell'energia. Le prospettive di rincaro sono state riviste al rialzo solo marginalmente e il rischio sui prezzi dovrebbe diminuire se si parte dall'ipotesi di un proseguimento dell'allentamento delle tensioni in Medio Oriente. Ciò, unito al tono prudente sulla crescita, va contro uno scenario di aumento del tasso guida.

Philipp Burckhardt, Lombard Odier – Una minore incertezza e un differenziale dei tassi di interesse più elevato rispetto alla Bce dovrebbero attenuare la domanda di beni rifugio come il franco. In questo contesto, la BNS può osservare l'andamento della situazione con relativa serenità e sarebbe costretta ad aumentare i tassi solo in caso di pressioni inflazionistiche più marcate. Non prevediamo tuttavia uno scenario del genere nell'attuale contesto. Al contrario, il ritorno dei tassi d'interesse negativi è oggi ancora meno probabile.

Thomas Gitzel, VP Bank – La BNS non è sottoposta a pressioni immediate che la spingano ad agire: il tasso di inflazione rimane relativamente basso. Considerando però che l'inflazione è ormai nettamente superiore allo 0%, l'attuale tasso negativo del mercato monetario a breve termine (Saron) può sembrare inappropriato. Proprio per questo motivo nel corso del secondo semestre potrebbe rivelarsi necessario un adeguamento della politica dei tassi d'interesse. Un aumento dei tassi nel corso dell'anno in corso non è quindi affatto escluso.