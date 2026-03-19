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Commercio Esportazioni svizzere in calo a febbraio, malgrado l'aumento verso gli USA

SDA

19.3.2026 - 10:00

Il porto di Basilea rimane uno dei principali assi di transito per lo scambio di merci con l'estero.
Il porto di Basilea rimane uno dei principali assi di transito per lo scambio di merci con l'estero.
Keystone

Dopo l'aumento di gennaio le esportazioni svizzere sono tornate a calare in febbraio, confermando l'andamento altalenante che si osserva ormai da mesi e mostrando peraltro un dato Usa in contro tendenza.

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:00

19.03.2026, 10:09

Il valore totale dei beni venduti all'estero è sceso del 2,7% rispetto a gennaio, quando era salito dell'1,5%. In flessione risultano anche le importazioni, calate dell'8,3%

Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell'effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a -0,3% (export) e -5,1% (import), emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Hanno preso la via dell'estero merci per 22,2 miliardi di franchi, mentre in direzione opposta i movimenti sono ammontati a 17,8 miliardi: il periodo in rassegna si chiude così con un'eccedenza di 4,4 miliardi.

Nel confronto con gennaio i principali settori dell'export hanno avuto un andamento in gran parte negativo. Il ramo di gran lunga più importante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) -3,1% (a 11,1 miliardi di franchi); seguono le macchine e l'elettronica (-2,6% a 4,4 miliardi), l'orologeria (+1,3% a 2,2 miliardi) e i gioielli (-2,6% a 1,0 miliardi).

A livello geografico il continente più interessante per i prodotti elvetici rimane l'Europa (-3,5% a 13,9 miliardi), con un contributo importante fornito da Germania (-4,7% a 3,3 miliardi), Slovenia (-4,5% a 1,9 miliardi), Italia (-5,8% a 1,5 miliardi) e Francia (+6,5% a 1,2 miliardi).

Stati Uniti in controtendenza

In forte crescita è il Nord America (+19,4% a 4,1 miliardi): gli Stati Uniti (+21,2% a 3,8 miliardi) hanno il primato di maggiore importatore di merci dalla Confederazione, una posizione in passato spesso disputata con la Germania. Fa un passo indietro l'Asia (-12,9% a 4,0 miliardi), sulla scia del dato della Cina (-19,6% a 1,0 miliardi).

Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante rimane quello chimico-farmaceutico (-23,5% a 5,4 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (+0,9% a 3,6 miliardi), veicoli (+6,1% a 1,8 miliardi), derrate alimentari (-3,6% a 1,4 miliardi) e metalli (-0,2% a 1,1 miliardi).

Riguardo alle regioni, arretrano sia l'Europa (-10,4% a 12,7 miliardi), sia l'Asia (-8,9% a 3,2 miliardi), come pure il Nord America (-27,7% a 1,0 miliardi), a causa degli Usa (-28,6% a 1,0 miliardi).

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