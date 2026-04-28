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Banche Ex capo esercito Süssli nel Cda di Kaiser Partner Privatbank

SDA

28.4.2026 - 12:59

Tolta l'uniforme militare, Peter Süssli (nella foto d'archivio) entra nel Cda di una banca privata del Liechtenstein e punta a un seggio in Consiglio nazionale per il PLR.
Tolta l'uniforme militare, Peter Süssli (nella foto d'archivio) entra nel Cda di una banca privata del Liechtenstein e punta a un seggio in Consiglio nazionale per il PLR.
Keystone

Un occhiolino alla politica e uno all'economia. L'ex capo dell'esercito svizzero, Thomas Süssli, entra a far parte del consiglio d'amministrazione della Kaiser Partner Privatbank di Vaduz.

Keystone-SDA

28.04.2026, 12:59

28.04.2026, 13:07

La sua nomina apporta una pluriennale esperienza dirigenziale all'incrocio tra economia, sicurezza e tecnologia, indica in una nota odierna la banca del Liechtenstein.

Süssli vanta inoltre esperienza nel settore finanziario, nonché nei campi della strategia, della digitalizzazione e della sicurezza informatica.

La banca privata del Principato sottolinea inoltre nella nota la crescente importanza dei rischi geopolitici, degli sviluppi tecnologici e dei requisiti normativi per i fornitori di servizi finanziari.

Fritz Kaiser, titolare del Gruppo Fritz Kaiser, di cui fa parte anche la Kaiser Partner Privatbank, è lieto di collaborare con Süssli, che definisce «una personalità dotata di lungimiranza strategica e di una vasta esperienza dirigenziale».

Con il PLR per il Consiglio nazionale

Peter Süssli, 59 anni, è stato capo dell'esercito svizzero dal 2020 al 2025. È di pochi giorni fa la notizia della sua intenzione di candidarsi fra un anno per il Consiglio nazionale con la casacca del PLR, in rappresentanza del canton Lucerna.

Alla fine dello scorso mese di novembre, Süssli ha passato il testimone di capo delle forze armate svizzere a Benedikt Roos. Ex banchiere ed informatico, Süssli era diventato ufficiale di carriera nel 2015.

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