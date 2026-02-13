Difesa Acquisto degli F-35, Armasuisse: «Gli affari offset raggiungeranno il 73% del valore del contratto»

Patrick Nyfeler di Lockheed Martin ha informato sulla situazione relativa agli F-35.

Armasuisse e Lockheed Martin hanno definito in maniera più precisa i progetti legati all'acquisto degli F-35, con intese volte a rafforzare tecnologie e capacità industriali in Svizzera.