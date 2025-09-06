  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA-Svizzera La consegna dei jet da combattimento F-35 procederà come previsto

SDA

6.9.2025 - 15:14

Un caccia F-35 in un volo di dimostrazone.
Un caccia F-35 in un volo di dimostrazone.
Keystone

La consegna dei jet da combattimento F-35 alla Svizzera è tuttora prevista a partire dalla metà del 2027, in pieno rispetto della pianificazione delle autorità statunitensi e del produttore Lockheed Martin.

Keystone-SDA

06.09.2025, 15:14

06.09.2025, 15:23

Dopo i dazi, la seconda mazzata. Trump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti

Dopo i dazi, la seconda mazzataTrump ha «imbrogliato» la Svizzera sugli F-35? La situazione spiegata in 7 punti

Lo ha indicato a Keystone-ATS un portavoce dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), confrontato a un rapporto del Government Accountability Office americano (GAO) di cui rende conto oggi il quotidiano Neue Zürcher Zeitung (NZZ), secondo cui si devono mettere in conto ritardi.

Consegne a partire da metà 2027

La consegna dei velivoli inizierà come previsto a metà del 2027 negli Stati Uniti dallo stabilimento di Fort Worth (Texas) del produttore e a metà del 2028 in Italia dalle fabbriche di Leonardo a Cameri (Piemonte).

Gli aerei da combattimento saranno consegnati nella configurazione più recente, ha precisato il portavoce.

In passato grandi ritardi sulle consegne

Secondo un rapporto del GAO (un organo di verifica in vari ambiti del Congresso statunitense), citato oggi dalla NZZ, lo scorso anno nessun F-35 è stato consegnato nei tempi previsti.

Il ritardo medio è stato di 238 giorni, quasi quattro volte superiore a quello del 2023. Secondo il documento, tuttavia, Lockheed Martin prevede che a partire dall'anno prossimo gli aerei del sito di produzione da cui usciranno anche i caccia per la Confederazione saranno consegnati come previsto.

Pacchetto software ridotto, per snellire la consegna

Per contenere i ritardi, il Dipartimento della difesa statunitense ha ridotto il pacchetto dei software originariamente stabilito per i velivoli destinati, tra gli altri, alla Svizzera.

Non è ancora chiaro quali funzioni mancheranno. Secondo armasuisse, aggiornamenti saranno effettuati dopo la consegna, secondo procedure ampiamente collaudate.

Non è possibile definire i costi degli aggiornamenti del sistema operativo

A partire dalla metà degli anni '30 sono previsti interventi di aggiornamento sul motore (Engine Core Upgrade) e sul sistema di raffreddamento (PTMU) al fine di ottimizzare in particolare la manutenzione.

Questi miglioramenti rientrano in un programma di mantenimento della capacità operativa.

Armasuisse ha sottolineato che al momento non è possibile quantificarne i costi esatti, poiché le tecnologie corrispondenti sono ancora in fase di sviluppo.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Altre notizie

Intelligenza artificiale. Apertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Intelligenza artificialeApertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Previsioni economiche. UBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»

Previsioni economicheUBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»

Mercati azionari. Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Mercati azionariBorsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in lieve ribasso