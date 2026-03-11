  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Un solo imprenditore ha provocato ben 61 fallimenti in dieci anni

SDA

11.3.2026 - 16:00

A volte l'unica via è apporre i sigilli.
A volte l'unica via è apporre i sigilli.
Keystone

Un singolo imprenditore ha provocato la bancarotta di 61 imprese nell'arco di un decennio in Svizzera, un'altra persona 51 e una terza 46.

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:00

11.03.2026, 16:03

I dati emergono da un'analisi realizzata da Crif, società attiva nel campo dell'azione anti-frode, dei controlli di solvibilità e dell'informazione per aziende e privati, che attribuisce agli uomini d'affari in questione l'appellativo di «artisti del fallimento».

La ricerca ha passato in rassegna gli ultimi dieci anni, conteggiando tutte le persone che, al momento del dissesto, rivestivano un ruolo attivo all'interno delle società finite in rosso. Esclusi dall'analisi liquidatori, procuratori e figure prive di effettivo potere decisionale, l'attenzione si è concentrata su chi aveva effettivamente le mani sul timone dell'impresa.

In base a questi criteri emerge che le persone all'origine di almeno tre fallimenti erano 2440: di queste 1476 persone ne hanno collezionato proprio tre, 459 quattro, 187 sono arrivate a cinque e 93 a sei.

La stragrande maggioranza dei protagonisti di queste vicende è di sesso maschile: il 93% del totale. Tra le donne, che rappresentano appena il 7% del campione, spicca però un caso con 35 fallimenti all'attivo.

Primato negativo al Canton Zurigo

Dal punto di vista geografico, il primato negativo spetta al canton Zurigo con 337 «recidivi»; al secondo posto si inserisce la categoria di coloro che hanno fatto perdere le proprie tracce (262), seguono poi Vaud (247), Ticino (213) e Ginevra (204).

L'analisi della Crif mette anche in luce i settori più colpiti: in testa ci sono il ramo della costruzione, il commercio all'ingrosso, la ristorazione e i servizi finanziari. Quanto alla forma giuridica, a finire in liquidazione sono state soprattutto le società a garanzia limitata (55%) e le società per azioni (37%), mentre le ditte individuali rappresentano una quota minoritaria (7%).

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante
Raphaël Bourquin sull'uomo di Kherzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema»
Al bar «Le Constellation» al momento del rogo di Capodanno c'erano 164 persone
Rogo dell'autopostale a Kerzers: «Una persona si è data fuoco. È tra le vittime. Era un marginale»

Altre notizie

Studio Uni Zurigo. «Oro e argento sono componenti importanti per costruire patrimonio»

Studio Uni Zurigo«Oro e argento sono componenti importanti per costruire patrimonio»

Turismo. Il Vallese lancia un'offerta: con due notti in hotel il treno è gratis

TurismoIl Vallese lancia un'offerta: con due notti in hotel il treno è gratis

Guerra e aviazione. Swiss rinuncia per ora ad aumentare il supplemento per il carburante

Guerra e aviazioneSwiss rinuncia per ora ad aumentare il supplemento per il carburante