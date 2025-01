Sika ha un logo che è ben conosciuto da chi compera prodotti come i siliconi sigillanti. Keystone

Sika continua a crescere, grazie ad acquisizioni ma non solo: nel 2024 gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell'edilizia e nell'industria, ha visto il fatturato salire del 5% a 11,8 miliardi di franchi.

Si tratta di un valore record nella storia aziendale.

Al netto dell'influsso dei cambi la progressione si attesta al 7%, ha indicato oggi la società. La crescita organica – tolto cioè essenzialmente l'effetto dell'acquisizione del concorrente tedesco MBCC – è stata dell'1%.

Per conoscere i dati sui profitti bisognerà attendere il 21 febbraio: nel frattempo l'azienda conferma però che l'utile operativo Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) dovrebbe beneficiare di un aumento più marcato di quello del giro d'affari.

«Negli ultimi dodici mesi Sika ha saputo distinguersi con successo in un contesto di mercato che continua ad essere molto impegnativo», afferma il Ceo Thomas Hasler, citato in un comunicato.

«Le nostre iniziative di crescita, le nostre innovazioni potenti e sostenibili e la nostra coerente strategia di vendita hanno avuto successo e dimostrano in modo impressionante che stiamo guadagnando ulteriori quote di mercato».

Il dato sui ricavi è lievemente superiore alla media di quanto atteso dagli analisti. In apertura in borsa il titolo Sika ha guadagnato quasi il 2%. Dall'inizio del 2025 l'azione – che fa parte dell'SMI, l'indice dei 20 titoli principali elvetici – è salita dell'1%, mentre sull'arco di 52 settimane la performance è negativa, pari al -11%.

Fondata nel 1910 e nota anche al grande pubblico per il suo logo dal caratteristico triangolo rosso, Sika produce sistemi e prodotti per l'incollaggio, la sigillatura, l'isolamento, l'insonorizzazione, il rinforzo e la protezione, utilizzati nei settori dell'edilizia e dell'industria automobilistica. Il gruppo è una realtà presente in un centinaio di paesi con oltre 400 fabbriche e 33'000 dipendenti.