Potrebbe essere stata l'ultima riunione dell'era di Jerome Powell. Keystone

La Federal Reserve lascia i tassi invariati nell'ultima riunione dell'era di Jerome Powell alla presidenza. Il costo del denaro negli Usa resta fermo fra il 3,5% e il 3,75%. La decisione è stata presa con 8 voti a favore e 4 contrari.

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La Fed ha mantenuto i tassi di interesse invariati per la terza riunione consecutiva, a fronte dell'elevata incertezza derivante dalla guerra in Medio Oriente. «L'inflazione è elevata e riflette, in parte, il recente aumento dei prezzi globali dell'energia», si legge in una nota.

Il caso di quattro voti contrari nel board alle decisioni di politica monetaria è il primo del suo genere da ottobre del 1992, a segnalare un possibile cambio di passo con il prossimo arrivo alla guida della Fed di Kevin Warsh, voluto dal presidente Donald Trump.