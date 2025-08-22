  1. Clienti privati
Stati Uniti Il presidente della FED Jerome Powell apre a un taglio dei tassi di interesse

SDA

22.8.2025 - 16:31

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell
Keystone

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, apre a un taglio dei tassi di interesse.

Keystone-SDA

22.08.2025, 16:31

22.08.2025, 16:41

«La politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambio nella bilancia dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione», ha spiegato.

Nel suo intervento a Jackson Hole, al simposio delle banche centrali, Powell ha aggiunto che i rischi sull'inflazione sono al rialzo e quelli sul mercato del lavoro al ribasso.

Gli effetti dei dazi sui prezzi al consumo sono visibili, ha proseguito, sottolineando che le tariffe hanno iniziato a spingere al rialzo i prezzi in alcune categorie di prodotto.

