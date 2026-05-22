Kevin Warsh Keystone

Kevin Warsh è il nuovo presidente della Federal Reserve. Durante il giuramento, avvenuto alla Casa Bianca in presenza del presidente Donald Trump, il numero uno della Fed assicura che guiderà la banca «orientata alle riforme».

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«Per adempiere a questa missione, guiderò una Federal Reserve orientata alle riforme, imparando dai successi e dagli errori del passato, abbandonando schemi e modelli statici e mantenendo chiari standard di integrità e performance», aggiunge poco dopo il giuramento. Rivolgendosi ai banchieri centrali li ha esortati a perseguire i propri obiettivi «con saggezza e chiarezza, indipendenza e determinazione», aggiungendo che «l'inflazione può essere più bassa, la crescita più forte, i salari reali più alti e l'America può essere più prospera» se agiranno in tal senso.

Da parte sua Trump ha detto di volere che il nuovo presidente della Fed sia pienamente indipendente. «Onestamente, lo penso davvero. Non c'è altro da aggiungere. Voglio che Kevin (Warsh) sia totalmente indipendente. Voglio che sia indipendente e che faccia semplicemente un ottimo lavoro. Non guardare me. Non guardare nessuno. Fai semplicemente il tuo lavoro e fallo bene», ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.

Warsh entrerà in carica mentre la guerra in Medio Oriente pesa sull'economia statunitense e globale e alimenta l'inflazione. È stata la prima volta, dai tempi di Ronald Reagan, che il nuovo presidente della Fed presta giuramento alla Casa Bianca, alla presenza del presidente degli Stati Uniti.