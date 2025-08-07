  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dazi contro la Svizzera La Federazione orologiera: «Si deve mantenere sangue freddo, serve una soluzione»

SDA

7.8.2025 - 20:09

Yves Bugmann sostiene gli sforzi del Consiglio federale.
Yves Bugmann sostiene gli sforzi del Consiglio federale.
Keystone

Occorre mantenere il sangue freddo intanto che viene trovata una soluzione sui dazi: un paese economicamente prospero come la Svizzera ha ancora alcune carte da giocare.

Keystone-SDA

07.08.2025, 20:09

07.08.2025, 20:49

È la reazione della Federazione dell'industria orologiera (FH) alle tariffe del 39% – definite incomprensibili – entrate in vigore oggi negli Stati Uniti sulle merci elvetiche.

La Confederazione potrebbe comprare energia negli Usa, le aziende elvetiche potrebbero investire ulteriormente nel paese di Donald Trump o Berna potrebbe aiutare nella formazione del personale, ha affermato il presidente di FH Yves Bugmann in dichiarazioni riportate dall'agenzia Awp.

L'associazione sostiene il Consiglio federale nel raggiungimento di una soluzione migliore nell'interesse di entrambe le parti. Anche gli Stati Uniti dovrebbero avere un interesse a medio-lungo termine a condizioni commerciali eque con i paesi amici, ha osservato l'esperto.

Molte ditte orologiere hanno già aumentato le loro esportazioni negli Stati Uniti in primavera, ha aggiunto. Di conseguenza, attualmente sul mercato americano è disponibile una quantità sufficiente di merce. Se i dazi punitivi dovessero però rimanere in vigore nelle prossime settimane le imprese dovranno prendere in considerazione adeguamenti dei prezzi, ha concluso il professionista.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»
RAI 1 arruola Barbara D'Urso: sarà la bomba del sabato sera?

Altre notizie

Dazi contro la Svizzera. Esperto dogane: «burocrazia non è un problema, ma shock come 2015»

Dazi contro la SvizzeraEsperto dogane: «burocrazia non è un problema, ma shock come 2015»

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo, malgrado l'entrata in vigore dei pesanti dazi di Trump. Ecco perché

Ecco perché. UBS dice addio alla NZBA, l'iniziativa globale per ridurre le emissioni a zero

Ecco perchéUBS dice addio alla NZBA, l'iniziativa globale per ridurre le emissioni a zero