Feldschlösschen propone una vasta scelta di bevande. Keystone

Fatturato in calo nel 2025 per il produttore di birra e distributore di bevande Feldschlösschen.

Keystone-SDA SDA

A pesare sui ricavi, oltre al mercato della birra in contrazione, è stata in particolare la sospensione delle forniture al gruppo Migros a seguito di una controversia sui prezzi.

Stando a quanto comunicato oggi dall'azienda, il fatturato complessivo è diminuito del 3% rispetto all'anno precedente. Le vendite di birra hanno subito un calo superiore, pari al 5%. La società non ha fornito cifre assolute.

La flessione ha interessato soprattutto il commercio al dettaglio, dove i proventi sono scesi del 6%. Secondo quanto riportato dal gruppo, sino alla fine di ottobre l'attività era rimasta stabile: negli ultimi due mesi, però, la sospensione delle consegne al gruppo Migros – con le sue filiali Denner e Migrolino – ha avuto un impatto negativo.

Nel canale della ristorazione invece Feldschlösschen ha registrato una crescita superiore al 2%. Sebbene anche nei ristoranti le vendite di birra siano diminuite, le birre analcoliche, l'acqua minerale e le altre bevande analcoliche hanno più che compensato tale calo. Il motore di questo sviluppo è stato in particolare l'espansione del marchio Pepsi in Svizzera, che vede Feldschlösschen operare su licenza.

Nell'anno in corso Feldschlösschen festeggia il suo 150esimo anniversario: la società è infatti attiva dal 1876. L'azienda ha sede a Rheinfelden (AG) e occupa 1200 persone in 22 sedi in tutta la Svizzera, anche in Ticino (a Taverne) e nei Grigioni (a Rhäzüns e a Zizers).

Ha un assortimento di più di 40 birre proprie di marca elvetica e un ampio portafoglio di bevande che spazia dall'acqua minerale al vino. La società, che dal 2000 fa capo al gruppo danese Carlsberg, rifornisce 25'000 clienti del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio.