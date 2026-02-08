  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Birra Feldschlösschen festeggia 150 anni con il consigliere federale Albert Rösti

SDA

8.2.2026 - 18:20

Grandi festeggiamenti per lo storico birrificio. (Immagine d'archivio).
Grandi festeggiamenti per lo storico birrificio. (Immagine d'archivio).
Keystone

Sono passati 150 da quando il birrificio Feldschlösschen ha prodotto la sua prima birra. Il consigliere federale Albert Rösti ha partecipato ai festeggiamenti dello storico marchio di Rheinfelden (AG).

Keystone-SDA

08.02.2026, 18:20

08.02.2026, 18:43

«Bersi una birra, lo si può fare anche con i rivali, con gli avversari politici; la condivisione della birra toglie la durezza e lo spigolosità nei comportamenti», ha detto Rösti, citato in una nota di Feldschlösschen.

Si può quindi dire che «Feldschlösschen non produce solo birra, ma anche riconciliazione. Rifornisce il Paese bottiglia per bottiglia, boccale per boccale, con il leggendario buon compromesso svizzero», ha detto il «ministro».

Feldschlösschen è stata fondata l'8 febbraio 1876 a Rheinfelden e si tratta del primo birrificio attivo a livello nazionale in Svizzera.

Oggi è leader di mercato fra le birre elvetiche e attiva come commerciante di bevande.

Dà lavoro a 1200 dipendenti in 22 siti diversi.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Sonja Nef: «Lindsey ha corso il rischio e ora deve sopportarne le conseguenze»
Rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella libera olimpica. Ecco le prime informazioni sul dramma
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»

Altre notizie

Banche. Il Ceo di Julius Bär chiede un registro dei banchieri inadempienti

BancheIl Ceo di Julius Bär chiede un registro dei banchieri inadempienti

Mercati azionari. Wall Street chiude positiva, record per il Dow Jones

Mercati azionariWall Street chiude positiva, record per il Dow Jones

Del 5%. Aumenta il fatturato del mercato farmaceutico in Svizzera nel 2025

Del 5%Aumenta il fatturato del mercato farmaceutico in Svizzera nel 2025