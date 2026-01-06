  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra dei prezzi Feldschlösschen manca sugli scaffali Denner

SDA

6.1.2026 - 16:00

Con o senza alcol, Feldschlösschen è un prodotto che va per la maggiore.
Con o senza alcol, Feldschlösschen è un prodotto che va per la maggiore.
Keystone

Cominciano a scarseggiare le birre Feldschlösschen presso Denner, Migrolino e altre società del gruppo Migros: il colosso del commercio al dettaglio è ai ferri corti con la società di Rheinfelden (AG) per una vertenza sui prezzi.

Keystone-SDA

06.01.2026, 16:00

06.01.2026, 16:23

«Abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la fornitura dei nostri prodotti al gruppo Migros», ha indicato all'agenzia Awp Gaby Gerber, responsabile della comunicazione di Feldschlösschen, confermando la notizia diffusa oggi dal Blick. L'azienda si rammarica della situazione e si dice fiduciosa che la gamma di birre e bevande sarà nuovamente disponibile «nel prossimo futuro».

Oltre ai prodotti Feldschlösschen sono interessate anche le marche internazionali di birra e altre bevande del birrificio appartenente al gruppo Carlsberg. Tra queste figurano Grimbergen, 1664, Guinness, Schneider Weisse e Super Bock, ma anche birre svizzere come Uszit, 1291, Hürlimann e Valaisanne, così come l'acqua minerale Rhäzünser nonché le bevande Pepsi e 7up.

Contattate dal Blick, né Feldschlösschen né Migros hanno voluto rivelare se sia stato il birrificio ad aumentare le tariffe o se sia stato il rivenditore a non voler più pagare i prezzi di acquisto precedenti. «Siamo fiduciosi di poter presto tornare a offrire la consueta selezione a prezzi equi», si è limitato a dire un addetto stampa di Denner.

La pressione dei consumatori al momento non dovrebbe comunque essere eccessiva, poiché come da tradizione in gennaio, sulla scia del cosiddetto «Dry January», molti inseriscono il consumo limitato di alcolici nella lista dei buoni propositi. La stagione delle grigliate e dei grandi tornei di calcio è inoltre ancora molto lontana.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Il sindaco di Crans-Montana: «Non ci siam accorti che i controlli non venivano fatti come avrebbero dovuto». Ecco le frasi più sconcertanti
Mikaela Shiffrin onora Camille Rast: «Se solo il mondo intero potesse capire...»
Inferno a Crans-Montana, inviati della Rai aggrediti davanti a uno dei locali degli indagati

Altre notizie

Ecco quale. Nestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

Ecco qualeNestlé ritira lotti di latte per neonati BEBA e Alfamino pure in Svizzera. Si teme la presenza di una tossina

Industria farmaceutica. Alcon, addio all'acquisizione dell'americana Staar Surgical

Industria farmaceuticaAlcon, addio all'acquisizione dell'americana Staar Surgical

Grigioni. Ferrovia retica invasa durante le feste, treni in più ma code

GrigioniFerrovia retica invasa durante le feste, treni in più ma code