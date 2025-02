Feldschlösschen è un attore importante del mercato svizzero delle bevande. Keystone

Fatturato in lieve calo nel 2024 per Feldschlösschen, il più grande birrificio e distributore di bevande della Svizzera.

I ricavi sono scesi dell'1% rispetto all'anno prima, a causa dell'umore negativo dei consumatori e di condizioni climatiche sfavorevoli nella prima metà dell'anno.

A livello di volumi, il comparto della birra si è contratto di un analogo 1%, un po' meno che il mercato in generale, comunica oggi l'azienda, che fornisce solo percentuali, non cifre assolute. Positivo è stato l'andamento delle vendite delle birre analcoliche, che segnano un +3%. Nel settore delle acque minerali e delle altre bevande si registra un -1%, con un +2% però per il marchio Pepsi.

Feldschlösschen ha sede a Rheinfelden (AG), è attiva dal 1876 e occupa 1200 persone in 22 sedi in tutta la Svizzera, anche in Ticino (a Taverne) e nei Grigioni (a Rhäzüns e a Zizers). Ha un assortimento di più di 40 birre proprie di marca svizzera e un ampio portafoglio di bevande che spazia dall'acqua minerale al vino. La società rifornisce 25'000 clienti del settore della ristorazione e del commercio al dettaglio.