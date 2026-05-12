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Commercio e agricoltura Nel 2025 fatturato in calo per Fenaco, ma aumenta la redditività

SDA

12.5.2026 - 19:00

Fenaco è un importante attore nel settore del commercio elvetico.
Fenaco è un importante attore nel settore del commercio elvetico.
Keystone

Fatturato in lieve calo nel 2025 per Fenaco: il gigante del commercio controllato dal settore agricolo che comprende marchi quali Volg, Landi, Ramseier e Agrola ha contabilizzato ricavi per 7,2 miliardi di franchi, l'1% in meno dell'anno prima.

Keystone-SDA

12.05.2026, 19:00

12.05.2026, 19:06

La ragione principale è da ricercare nel calo dei prezzi nel commercio internazionale dei cereali e nel settore delle energie fossili, spiega l'organizzazione in un comunicato odierno.

Nel complesso, il modello d'affari si è però dimostrato solido: tutti e quattro i settori di attività – agricoltura, industria alimentare, commercio al dettaglio ed energia – sono riusciti a mantenere o addirittura ad aumentare le proprie quote di mercato, sottolinea il gruppo.

Il risultato operativo Ebit si è attestato a 111 milioni di franchi, in aumento del 3%. Per l'anno in corso sono attesi un giro d'affari e un utile stabili rispetto all'esercizio precedente. La dirigenza mette però in guardia: la situazione di mercato tesa e incerta rende difficile formulare previsioni affidabili.

Il contesto è inoltre caratterizzato da un'accesa pressione concorrenziale e il clima di fiducia dei consumatori è negativo. Inoltre sul fronte dei costi non si intravedono segnali di miglioramento.

Nella conferenza stampa di bilancio svoltasi a Berna l'impresa, per bocca del suo presidente della direzione Michael Feitknecht, ha fornito anche indicazioni circa l'azione futura. Fra i punti più importanti: il gruppo intende espandersi all'estero.

Oggi solo 4% del fatturato viene generato oltre confine: si tratta di stabilire se vi sia un ulteriore potenziale, ha indicato il manager. Sul fronte interno invece l'impresa punta a migliorare l'efficienza, semplificando processi e strutture.

Fenaco è nata nel 1993 dall'unione di sei cooperative agricole con una storia ultracentenaria. Scopo della società è sostenere i contadini svizzeri nello sviluppo delle loro aziende.

Il conglomerato è attivo in vari settori d'attività: offre macchinari agli agricoltori; rileva e commercializza carne, uova, verdura e frutta; trasforma nelle sue industrie i prodotti agricoli in alimenti e in bevande; si occupa direttamente della vendita, con supermercati e distributori di benzina.

Oggi Fenaco (il cui nome è una contrazione dell'espressione «Fédération nationale des coopératives agricoles") è una realtà con sede a Berna che dà lavoro a circa 11'400 persone.

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