Jean-Daniel Heiniger gode di una vasta esperienza professionale. Keystone

Nuovo presidente del consiglio di amministrazione (Cda) in vista per Fenaco, gigante del commercio controllato dal settore agricolo che comprende marchi quali Volg, Landi, Ramseier e Agrola.

Keystone-SDA SDA

Al posto di Pierre-André Geiser, che lascerà l'incarico per raggiunti limiti di mandato, dovrebbe subentrare Jean-Daniel Heiniger.

L'avvicendamento non sarà immediato: è infatti previsto alla prossima assemblea dei delegati, in programma nel giugno 2026, ha indicato oggi la cooperativa. Il 50enne Heiniger è un contadino che gestisce un'azienda agricola a Eysins (VD), con 60 ettari di terreno.

Dal 2010 è membro del comitato regionale di Fenaco per la Romandia, nel 2016 è stato eletto nel Cda e dal 2018 ricopre la carica di vicepresidente.

«Sono molto contento della nomina e ringrazio il consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami», afferma Heiniger, citato in un comunicato.

«Il settore agricolo e alimentare svizzero si trova ad affrontare un'ampia gamma di sfide: le forti fluttuazioni dei raccolti dovute ai cambiamenti climatici, un contesto economico volatile, una complessa amministrazione normativa, le nuove tendenze dei consumatori, la necessità di un'agricoltura sostenibile e di qualità», ricorda il professionista.

Fenaco è nata nel 1993 dall'unione di sei cooperative agricole con una storia ultracentenaria. Scopo della cooperativa è sostenere i contadini svizzeri nello sviluppo delle loro aziende. Il conglomerato è attivo in vari settori d'attività: offre macchinari agli agricoltori; rileva e commercializza carne, uova, verdura e frutta; trasforma nelle sue industrie i prodotti agricoli in alimenti e in bevande; si occupa direttamente della vendita, con supermercati e distributori di benzina.

Oggi Fenaco (il cui nome è una contrazione dell'espressione «fédération nationale des coopératives agricoles") è una realtà che dà lavoro a oltre 11'000 persone che nel 2023 – ultime cifre disponibili – ha generato ricavi per 7,5 miliardi di franchi.