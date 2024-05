Tra gennaio e fine marzo il numero di passeggeri trasportati sui treni ha stabilito un nuovo record Keystone

Dopo un'annata 2023 positiva, il traffico passeggeri ha fatto segnare un nuovo record nei primi tre mesi dell'anno, con 5,43 miliardi di chilometri-persona percorsi. Tuttavia, il trasporto merci stenta a riprendersi.

SDA

La crescita di chilometri-persona – ovvero la somma dei chilometri percorsi da tutti i viaggiatori – è stata del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, hanno indicato oggi in una nota congiunta il servizio d'informazione per i trasporti pubblici (Litra) e l'Unione dei trasporti pubblici (UTP).

Complessivamente, tra merci e persone, nel primo trimestre del 2024 sono stati venduti 52,41 milioni di chilometri di tracce orarie. Si tratta dell'1,6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte dell'aumento è dovuta al traffico passeggeri.

Il trasporto merci su rotaia non è invece riuscito a tenere il passo. Sebbene i servizi siano aumentati dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, i 2,91 miliardi di tonnellate-chilometro nette – ossia i chilometri percorsi moltiplicati per la quantità di merci trasportate in tonnellate – rappresentano un calo del 3,6% su base annua.

Secondo Litra e UTP, questa flessione è dovuta principalmente alla difficile situazione economica in Europa. Anche il trasporto merci transalpino è diminuito rispetto al primo trimestre del 2023.

Il rapporto trimestrale considera i dati di tredici società ferroviarie di tutta la Svizzera (tra cui, oltre a FFS e BLS, figurano Tilo e Ferrovia retica) per il traffico passeggeri. Nove aziende – tra cui FFS Cargo, BLS Cargo e SBB Cargo International – sono incluse nel trasporto merci.

mp, ats