La domanda è aumentata sensibilmente. Keystone

Le FFS intendono ampliare ulteriormente l'offerta di posti per il trasporto di biciclette sui propri treni.

Keystone-SDA SDA

L'azienda reagisce al forte aumento registrato dall'inizio della pandemia, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce confermando una notizia pubblicata dal Tages-Anzeiger e dalle testate ad esso legate.

Attualmente sui convogli sono disponibili da 4 a 40 posti per biciclette. Inoltre nei giorni di punta, tra maggio e ottobre, è possibile offrire spazio alle due ruote anche nello scompartimento logistico dei treni.

Concretamente negli ultimi tempi sono stati installati 5 posti aggiuntivi per biciclette in 16 carrozze Intercity a due piani. Entro la fine del 2027 saranno inoltre creati 375 posti supplementari in 75 carrozze di comando Intercity a un piano. «Stiamo quindi ampliando l'offerta sui nostri treni di 560 posti per biciclette», ha spiegato l'addetto stampa.