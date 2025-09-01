  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Le FFS ampliano l'offerta per il trasporto di biciclette sui treni

SDA

1.9.2025 - 19:00

La domanda è aumentata sensibilmente.
La domanda è aumentata sensibilmente.
Keystone

Le FFS intendono ampliare ulteriormente l'offerta di posti per il trasporto di biciclette sui propri treni.

Keystone-SDA

01.09.2025, 19:00

01.09.2025, 20:02

L'azienda reagisce al forte aumento registrato dall'inizio della pandemia, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce confermando una notizia pubblicata dal Tages-Anzeiger e dalle testate ad esso legate.

Attualmente sui convogli sono disponibili da 4 a 40 posti per biciclette. Inoltre nei giorni di punta, tra maggio e ottobre, è possibile offrire spazio alle due ruote anche nello scompartimento logistico dei treni.

Concretamente negli ultimi tempi sono stati installati 5 posti aggiuntivi per biciclette in 16 carrozze Intercity a due piani. Entro la fine del 2027 saranno inoltre creati 375 posti supplementari in 75 carrozze di comando Intercity a un piano. «Stiamo quindi ampliando l'offerta sui nostri treni di 560 posti per biciclette», ha spiegato l'addetto stampa.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Altre notizie

Alimentazione. Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato. Ecco il motivo

AlimentazioneNestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato. Ecco il motivo

Agricoltura. Prodotti lattiero-caseari soffrono per dazi USA, stanziati 16 mln

AgricolturaProdotti lattiero-caseari soffrono per dazi USA, stanziati 16 mln

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in lieve ribasso