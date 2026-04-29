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Succede a Monika Riba André Wyss nuovo presidente del CdA delle FFS

SDA

29.4.2026 - 14:52

Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione delle FFS Andre Wyss
Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione delle FFS Andre Wyss
Keystone

André Wyss è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Amministrazione delle FFS in occasione dell'assemblea generale. L'ex dirigente di Novartis e Implenia intende «continuare a sviluppare le FFS come spina dorsale moderna e sostenibile della Svizzera».

Keystone-SDA

29.04.2026, 14:52

29.04.2026, 15:46

Membro da un anno del consiglio di amministrazione dell'ex regia federale, André Wyss succede a Monika Ribar, hanno comunicato oggi le FFS. Ribar, che ha trascorso 12 anni nel consiglio di amministrazione di cui 10 in qualità di presidente, ha dovuto lasciare il suo incarico a causa del limite della durata del suo mandato.

Wyss vanta un'esperienza di 40 anni nel settore della costruzione e dell'immobiliare, nonché nell'industria farmaceutica. Egli «attribuisce grande importanza alla stabilità e all'innovazione», indica il comunicato.

Oltre al nuovo presidente del consiglio di amministrazione, sono stati nominati quattro nuovi membri nell'organo di sorveglianza delle FFS.

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