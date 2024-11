Malgrado l'utile previsto nel 2024, la situazione finanziaria delle FFS rimane tesa ha dichiarato Monika Ribar, presidente del consiglio di amministrazione delle FFS, in un'intervista a CH Media. (immagine d'archivio) Keystone

Le FFS sono soddisfatte dell'utile previsto per l'esercizio in corso. Il risultato dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza di quello dello scorso anno, ha dichiarato la presidente delle FFS Monika Ribar in un'intervista a CH Media.

SDA

Grazie all'elevato numero di passeggeri, le FFS hanno raggiunto un utile di 267 milioni di franchi nel 2023. «Al momento sembra che raggiungeremo più o meno lo stesso risultato dell'anno precedente», ha dichiarato la presidente del consiglio di amministrazione delle FFS, Monika Ribar, in un'intervista pubblicata sabato da «Schweiz am Wochenende».

Secondo Ribar, la forte domanda di passeggeri, soprattutto nella seconda metà dell'anno, dovrebbe portare a un risultato superiore alle aspettative dell'azienda ferroviaria.

Conseguenze della pandemia

A lungo termine, gli utili non saranno sufficienti. Le Ferrovie federali hanno bisogno di un utile annuo di circa 500 milioni di franchi per poter soddisfare il fabbisogno di investimenti e per garantire che il livello di indebitamento sia in linea con la capacità di guadagno, ha proseguito la presidente. L'aumento del debito di tre miliardi di franchi verificatosi durante la pandemia «purtroppo non scompare così facilmente», ha dichiarato.

Nel primo semestre dell'anno in corso l'indebitamento netto è stato pari a 11,6 miliardi di franchi. Le FFS hanno quindi continuato a superare il grado di copertura del debito fissato dalla Confederazione per il 2030. Nel primo semestre del 2024 le FFS hanno realizzato un utile di 50,8 milioni di franchi, pari a due volte in meno dell'anno precedente.

Nel 2023 le FFS hanno realizzato un utile per la prima volta in tre anni, ossia da prima della pandemia. «La nostra situazione finanziaria è molto difficile», ha dichiarato Ribar nel corso dell'intervista.

L'azienda ferroviaria è contenta di ricevere il sostegno della Confederazione per ridurre i debiti ma deve anche fornire un contributo proprio sostanziale. L'obiettivo delle FFS è di tornare a registrare utili più elevati.

sifr, ats