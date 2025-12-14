  1. Clienti privati
Trasporti pubblici FFS: cambio d'orario; primo bilancio positivo

SDA

14.12.2025 - 16:43

Un treno alla stazione di Liestal oggi in occasione del cambio d'orario
Un treno alla stazione di Liestal oggi in occasione del cambio d'orario
Keystone

Secondo le FFS, il primo bilancio del cambio d'orario è positivo. Tuttavia, il vero banco di prova sarà domani, con l'afflusso dei pendolari.

Keystone-SDA

14.12.2025, 16:43

Non si sono verificati incidenti o complicazioni con l'introduzione stamattina del nuovo orario, ha dichiarato oggi un portavoce delle FFS all'agenzia Keystone-ATS.

Anche l'Associazione traffico e ambiente (ATA) ha stilato un bilancio positivo, in particolare dei cambiamenti avvenuti in entrambi i cantoni di Basilea. Alle 9:45, un treno S33 ha effettuato il suo primo viaggio da Basilea FFS a Liestal. Con l'ampliamento a quattro binari e il cambio d'orario, il convoglio ora circola ogni 15 minuti tra le due stazioni. Le FFS hanno descritto il progetto di ampliamento come il più grande in questa regione degli ultimi 20 anni.

«Ora gli effetti positivi dei numerosi, grandi e talvolta controversi ampliamenti sono finalmente visibili», ha precisato oggi l'ATA. Per il viaggio inaugurale erano presenti anche rappresentanti di entrambi i governi cantonali e una ventina di membri delle sezioni di Basilea Città e Campagna dell'ATA.

Con tali ampliamenti, i collegamenti diretti tra Basilea e Losanna potranno essere ripristinati. Tra Bienne (BE) e Basilea, i passeggeri beneficeranno di una cadenza semioraria a partire da oggi. Ogni ora, il treno prosegue poi per Losanna.

Cambiamenti storici a rete tranviaria zurighese

Da oggi tutto è cambiato nella rete tranviaria zurighese: diverse linee hanno nuovi percorsi e il servizio nello storico Bahnhofquai, vicino alla stazione ferroviaria principale, è stato completamente sospeso per un anno.

Si tratta della più grande modifica d'orario nella storia dell'Azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ). Ha richiesto la riconfigurazione di 80 scambi, la produzione di 1'800 nuovi segnali di stop e l'installazione di 7'500 nuovi display orari.

La vera prova del nove sarà domani

Tradizionalmente, la sfida più grande per il trasporto pubblico non è il primo giorno dopo una modifica d'orario, ma piuttosto il primo giorno lavorativo.

La prova del nove sarà domani, quando il numero di passeggeri sarà più elevato con l'afflusso dei pendolari. Il primo vero bilancio si potrà quindi stilare domani sera.

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

