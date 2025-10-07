  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco a chi vanno i lavori Le FFS firmano contratti da 1,4 miliardi per sostituire gli apparecchi centrali digitali

SDA

7.10.2025 - 10:15

La nuova tecnologia dovrebbe aumentare l'efficienza della rete. (Foto simbolica)
La nuova tecnologia dovrebbe aumentare l'efficienza della rete. (Foto simbolica)
Keystone

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno assegnato contratti quadro per 1,4 miliardi a Hitachi, Siemens e Stadler Rail al fine di introdurre una nuova generazione di apparecchi centrali digitali.

Keystone-SDA

07.10.2025, 10:15

07.10.2025, 10:34

Lo si legge in un comunicato odierno delle stesse FFS nel quale si precisa che questi ultimi dovrebbero garantire una maggiore efficienza e affidabilità della rete ferroviaria, permettendo di aumentare la cadenza dei treni.

Si prevede che i primi apparecchi entrino in funzione, dopo una prima fase di test, nel 2029 ed entro vent'anni verrà sostituito l'80% degli impianti. Per completare la modernizzazione del sistema serviranno quarant'anni.

Più sicurezza

I nuovi strumenti digitali, si legge ancora nel comunicato, permettono di implementare la segnalazione in cabina di guida, un sistema che mostra al macchinista tutte le informazioni di conduzione nella locomotiva e non più mediante i segnali disposti lungo la tratta.

Questa tecnologia è la base affinché più treni possano circolare a intervalli più brevi. Tali apparecchi controllano infatti gli scambi, i segnali e le corse e garantiscono che i convogli circolino in sicurezza e puntuali.

Manutenzione più facile

Inoltre i componenti di nuova generazione sono standardizzati e hanno una struttura modulare.

Ciò significa, secondo le ferrovie, che le singole parti potranno venire sostituite più facilmente, rendendo gli impianti più flessibili, economici e facili da modernizzare.

Attualmente le FFS gestiscono quasi 500 apparecchi centrali di diverse generazioni.

Quasi la metà di essi si basano su una tecnologia risalente agli anni Cinquanta e ormai obsoleta, il relè (un dispositivo elettromeccanico azionato dal passaggio di corrente elettrica), ciò che complica la manutenzione e impedisce di sviluppare ulteriormente la rete, per esempio posando ulteriori scambi.

Le nuove tecnologie permetteranno pure alle Ferrovie federali svizzere di gestire un numero nettamente inferiore di apparecchi centrali.

I più letti

Escursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve con delle pentole dopo il dramma dell'Everest
Le FFS firmano contratti da 1,4 miliardi per sostituire gli apparecchi centrali digitali
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Nicole Kidman e Keith Urban: il segreto prematrimoniale da milioni di dollari
Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore

Altre notizie

Industria ferroviaria. Stadler Rail conquista Helsinki: maxi commessa per 183 tram Tango

Industria ferroviariaStadler Rail conquista Helsinki: maxi commessa per 183 tram Tango

Non un semplice strumento. L'esperta di nuove tecnologie: «L'IA è il nuovo collega in azienda»

Non un semplice strumentoL'esperta di nuove tecnologie: «L'IA è il nuovo collega in azienda»

Trasporti pubblici. Nel Canton Berna niente più pagamenti in contanti alle biglietterie automatiche BLS

Trasporti pubbliciNel Canton Berna niente più pagamenti in contanti alle biglietterie automatiche BLS