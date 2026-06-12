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Ferrovia Ecco la nuova locomotiva delle FFS per il traffico merci, è di Stadler Rail

SDA

12.6.2026 - 15:00

Il design ricorda altre celebri locomotive.
Il design ricorda altre celebri locomotive.
Keystone

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) e Stadler Rail hanno presentato oggi al pubblico la nuova locomotiva di linea per il traffico merci.

Keystone-SDA

12.06.2026, 15:00

12.06.2026, 15:04

La motrice permette di ridurre il consumo di energia e l'usura dei binari, garantendo trasporti più flessibili, ha indicato l'azienda di trasporto.

FFS Cargo Svizzera aveva ordinato a Stadler una prima tranche di 36 locomotive EURO DuFour nel settembre 2024, con un'opzione per ulteriori 93 veicoli. A lungo termine tale modello sarà l'unico locomotore della flotta merci.

Oggi è stato mostrato il primo veicolo, con una classica livrea rossa. Diversi elementi visivi che caratterizzano l'attuale flotta FFS si ritrovano anche nella nuova macchina, come la banda nera all'altezza dei finestrini o il simbolo FFS a strisce sul lato, che ricorda la celebre locomotiva Re 460 del trasporto viaggiatori.

«Le FFS si impegnano a favore di un traffico merci forte e la nuova locomotiva ne è il chiaro segnale», afferma Alexander Muhm, responsabile traffico merci dell'azienda, citato in un comunicato.

«Dal punto di vista della tecnica, questa locomotiva stabilisce un nuovo standard: è efficiente a livello energetico, particolarmente performante ed equipaggiata per integrare le innovazioni future. Una flotta moderna ed efficiente è un requisito indispensabile per il successo del trasporto di merci su rotaia».

Ventidue dei 36 veicoli a trazione elettrica della prima tranche saranno anche dotati di batteria. Grazie a questo modulo «ultimo miglio» la locomotiva potrà circolare anche su binari senza linea di contatto e coprire i primi e gli ultimi chilometri, dal ritiro fino alla consegna della merce al cliente. L'esercizio sarà quindi ottimizzato, dato che non servirà più un locomotore di manovra.

La locomotiva, denominata Re 494 (Rea 494 per i veicoli dotati di modulo batteria), è fabbricata in Spagna nello stabilimento Stadler Rail di Valencia.

Nella seconda metà del 2026 sarà sottoposta a minuziose verifiche sul circuito di prova di Velim, nella Repubblica Ceca, per poi giungere in Svizzera nel 2027 per l'omologazione. Seguiranno vari test. La consegna delle 36 locomotive della prima tranche avverrà a scaglioni fino a marzo 2029.

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