Nuovo record di viaggiatori lo scorso anno per le Ferrovie federali svizzere (FFS): sono stati trasportati 1,43 milioni di passeggeri, a fronte degli 1,39 milioni nel 2024. L'utile ha sfiorato il mezzo miliardo di franchi.

L'aumento della domanda ha determinato maggiori ricavi nel traffico viaggiatori, affermano oggi le FFS in un comunicato. A questo risultato si contrappongono costi d'esercizio e di manutenzione più elevati, maggiori costi per l'energia e un calo degli introiti nel traffico merci. FFS Immobili ha registrato ancora una volta un solido risultato.

Nonostante gli oltre 20'000 cantieri, nel 2025 la puntualità nel traffico viaggiatori è ulteriormente migliorata, toccando quota 94,1% (2024: 93,2%).