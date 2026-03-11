  1. Clienti privati
1,43 milioni di passeggeri Per le FFS un nuovo record di viaggiatori nel 2025

SDA

11.3.2026 - 10:02

Confrontate a una domanda sempre maggiore, le FFS ritengono necessario un potenziamento delle infrastrutture. (foto d'archivio)
Keystone

Nuovo record di viaggiatori lo scorso anno per le Ferrovie federali svizzere (FFS): sono stati trasportati 1,43 milioni di passeggeri, a fronte degli 1,39 milioni nel 2024. L'utile ha sfiorato il mezzo miliardo di franchi.

11.03.2026, 10:02

L'aumento della domanda ha determinato maggiori ricavi nel traffico viaggiatori, affermano oggi le FFS in un comunicato. A questo risultato si contrappongono costi d'esercizio e di manutenzione più elevati, maggiori costi per l'energia e un calo degli introiti nel traffico merci. FFS Immobili ha registrato ancora una volta un solido risultato.

Nonostante gli oltre 20'000 cantieri, nel 2025 la puntualità nel traffico viaggiatori è ulteriormente migliorata, toccando quota 94,1% (2024: 93,2%).

