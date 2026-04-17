  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ferrovie Il ritardo di manutenzione delle FFS ammonta a 9,5 miliardi

SDA

17.4.2026 - 18:40

Le FFS hanno valutato lo stato complessivo delle loro infrastrutture con un voto di 2,8 su una scala da 1 a 5 (foto d'archivio)
Le FFS hanno valutato lo stato complessivo delle loro infrastrutture con un voto di 2,8 su una scala da 1 a 5 (foto d'archivio)
Keystone

Il ritardo nella manutenzione della rete ferroviaria delle FFS è aumentato lo scorso anno del 12% a 9,5 miliardi di franchi. Ciononostante, le FFS continuano a valutare lo stato delle loro infrastrutture «da buono a sufficiente».

Keystone-SDA

17.04.2026, 18:40

17.04.2026, 18:41

Lo comunicano le stesse Ferrovie federali nel loro rapporto annuale sullo stato della rete.

Nonostante questo crescente fabbisogno di risanamento, le FFS hanno valutato lo stato complessivo delle loro infrastrutture con un voto di 2,8 su una scala da 1 a 5, viene sottolineato, precisando che il valore resta stabile rispetto all'anno precedente.

L'elevata disponibilità dell'infrastruttura è stata garantita grazie a una riassegnazione delle risorse finanziarie, viene indicato. I fondi destinati a interventi di manutenzione preventiva e a rinnovamenti pianificati sono stati invece impiegati in misure di manutenzione a breve termine e non pianificate.

Questa manutenzione, più costosa, ha sì stabilizzato l'esercizio, ma contribuisce ad aumentare il ritardo di risanamento a lungo termine. Senza interventi correttivi, a medio termine si rischia di incorrere in una situazione simile a quella presente in altri Paesi, si legge nella nota.

Le FFS hanno citato come principali cause di questo crescente ritardo l'elevato sfruttamento della rete e allo stesso tempo gli scarsi fondi a disposizione per il rinnovo.

L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è raddoppiato dagli anni Ottanta. Per colmare il ritardo, occorrerebbe rinnovare ogni anno almeno 230 chilometri di binari.

L'anno scorso, tuttavia, è stato possibile risanare solo 186 chilometri. Inoltre, anche i nuovi progetti di ampliamento hanno causato costi annuali aggiuntivi pari a circa il 3% per il mantenimento dell'infrastruttura. Le FFS si sono poste l'obiettivo di stabilizzare il ritardo entro il 2040.

La sicurezza dell'infrastruttura è stata garantita in ogni momento e gli obiettivi previsti dall'accordo di prestazione con la Confederazione sono stati in gran parte raggiunti, viene sottolineato.

Nel 2025 i ritardi dei viaggiatori causati dalle infrastrutture sono diminuiti del 30% attestandosi a 7,9 milioni di minuti. Ciò è dovuto a un'intensa attività di manutenzione e a condizioni meteorologiche favorevoli. In totale, FFS Infrastruttura è stata responsabile di un quinto di tutti i minuti di ritardo dei viaggiatori.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»
Un postino svizzero rubava contanti per vivere nel lusso. Ecco com'è stato incastrato

Altre notizie

Turismo. Pernottamenti in netto calo in marzo negli alberghi svizzeri

TurismoPernottamenti in netto calo in marzo negli alberghi svizzeri

Svizzera. Esportazione armi: il popolo voterà sugli allentamenti

SvizzeraEsportazione armi: il popolo voterà sugli allentamenti

Industria alimentare. Nestlé: l'ex presidente della BNS Thomas Jordan eletto nel Cda

Industria alimentareNestlé: l'ex presidente della BNS Thomas Jordan eletto nel Cda