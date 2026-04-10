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Congiuntura La fiducia dei consumatori scende al livello più basso dal 2024

SDA

10.4.2026 - 11:53

La guerra in Medio Oriente pesa sulla fiducia delle famiglie: a marzo, il rispettivo indice ha segnato -43 punti, vale a dire 8 punti in meno rispetto a un anno fa. Si tratta del livello più basso dall'inizio del 2024.

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
sda

Keystone-SDA

10.04.2026, 11:53

10.04.2026, 11:59

Il minimo precedente era stato registrato nell'aprile 2025 con -42,4 punti, poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato i primi aumenti dei dazi.

Sebbene la valutazione della situazione finanziaria passata sia leggermente risalita di 0,2 punti a -41,3 punti, le altre tre variabili osservate hanno tutte subito una contrazione, spiega una nota odierna della Segreteria di stato dell'economia (SECO).

Le prospettive economiche generali sono così scese di oltre venti punti a -67,9 punti. La situazione finanziaria futura e la propensione a effettuare grandi acquisti sono calate in misura minore, rispettivamente di 4,7 e 3,6 punti, attestandosi a -32,4 e -29,8 punti.

L'indice del clima di fiducia dei consumatori viene pubblicato mensilmente sulla base di un sondaggio della SECO.

I dati vengono raccolti dal 1972. A differenza di molti indicatori congiunturali comuni, il clima di fiducia dei consumatori si riferisce alle famiglie.

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