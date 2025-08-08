La preoccupazione riguarda in particolare il posto di lavoro. Keystone

Peggiora leggermente la fiducia dei consumatori svizzeri: in luglio il relativo indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -32,8 punti, a fronte dei -32,2 punti di giugno e ai -32,4 punti dello stesso mese del 2024.

Keystone-SDA SDA

Se si osservano attentamente i componenti dell'indice si scopre peraltro che la fiducia è lievemente aumentata in relazione all'andamento congiunturale generale del paese: concretamente il parametro relativo all'attesa evoluzione economica nei prossimi mesi è salito (fra un mese e l'altro) da -38,0 a -36,4.

Regrediscono per contro i sottoindici della situazione finanziaria personale negli ultimi mesi (da -36,4 a -40,6) e di quella relativa ai prossimi mesi (da -27,4 a -28,0). Il momento viene visto come un po' più favorevole per i grandi acquisti (da -27,0 a -26,1). In ulteriore peggioramento risulta essere la sicurezza del posto di lavoro (passata da -42,7 a -46,6): l'indicatore è a un livello basso, considerato che la media degli ultimi due anni è assai più alta, pari a -23,9.

I cittadini guardano sempre con apprensione alla crescita dei prezzi passata (sottoindice a 112,5) e quella prevista per i prossimi 12 mesi (96,2). Allargando lo sguardo a un periodo di cinque anni aumentano le schiere di coloro che scommettono su un'accelerazione del rincaro (indicatore da 105,9 a 106,8).

Come viene fatto il sondaggio?

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, in passato a ritmo trimestrale e ultimamente a cadenza mensile.

Concretamente al campione di persone – per garantire un'equa rappresentanza delle regioni in Ticino esso è sproporzionatamente grande – vengono poste quattordici domande relative alle situazioni in oggetto, a cui può essere risposto secondo lo schema molto meglio (+2 punti), meglio (+1), nessun cambiamento (0), peggio (-1) e nettamente peggio (-2).

Per ogni domanda viene calcolato un sottoindice separato, che corrisponde alla media aritmetica semplice delle risposte moltiplicata per 100.

L'indice del clima di fiducia dei consumatori viene poi calcolato come valore medio di quattro sottoindici: situazione economica nei prossimi mesi, situazione finanziaria negli ultimi mesi, situazione finanziaria nei prossimi mesi e momento favorevole per grandi acquisti.