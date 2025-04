L'indicatore della SECO fornisce informazioni contrastanti. Keystone

Migliora leggermente su base annua la fiducia dei consumatori svizzeri in marzo, ma gli sviluppi della situazione economica generale continuano a destare preoccupazione.

Keystone-SDA SDA

Il relativo indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e pubblicato oggi per il terzo mese del 2025 si è attestato a -34,8 punti, in progressione di 3,2 punti su base annua, ma in calo su base mensile.

I consumatori sono più sereni riguardo alla loro situazione finanziaria passata ("ultimi mesi") e futura ("prossimi mesi"), con questi due sottoindici che sono migliorati rispettivamente di 16,5 punti a -41,5 e di 7,4 punti a -35,1, sempre rispetto a dodici mesi prima (su base mensile il primo sottoindice è in lieve progressione, mentre il secondo in lieve calo). Di conseguenza, sono più propensi a fare grandi acquisti (-26,2 punti, rispetto ai -36,4 di marzo 2024).

La loro visione della situazione economica generale nel prossimo futuro è peggiorata. Il corrispondente sottoindice ha subito un netto regresso, passando da -22,6 a – 43,6 punti su base annua. Marcato calo anche su base mensile.

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, in passato a ritmo trimestrale e ultimamente a cadenza mensile. Concretamente al campione di persone di almeno 16 anni (2583 per lo scorso marzo) – per garantire un'equa rappresentanza delle regioni in Ticino esso è sproporzionatamente grande – vengono poste quattordici domande relative alle situazioni in oggetto, a cui può essere risposto secondo lo schema molto meglio (+2 punti), meglio (+1), nessun cambiamento (0), peggio (-1) e nettamente peggio (-2).

Per ogni domanda viene calcolato un sottoindice separato, che corrisponde alla media aritmetica semplice delle risposte moltiplicata per 100. L'indice del clima di fiducia dei consumatori viene poi calcolato come valore medio di quattro sottoindici: situazione economica nei prossimi mesi, situazione finanziaria negli ultimi mesi, situazione finanziaria nei prossimi mesi e momento favorevole per grandi acquisti.