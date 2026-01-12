  1. Clienti privati
Banche scommettono sul calo L'entusiasmo per gli investimenti sostenibili si sta raffreddando in Svizzera

SDA

12.1.2026 - 16:03

La cosiddetta finanza verde convince meno di qualche anno fa.
La cosiddetta finanza verde convince meno di qualche anno fa.
Keystone

L'entusiasmo per gli investimenti sostenibili si sta raffreddando in Svizzera.

Keystone-SDA

12.01.2026, 16:03

12.01.2026, 16:18

Secondo un recente studio della società di consulenza EY l'86% degli istituti finanziari elvetici prevede che la domanda di prodotti sostenibili da parte della clientela ristagnerà o diminuirà nel medio-lungo termine.

Gli investimenti nel comparto hanno perso significativa dinamicità: l'interesse dei clienti è risultato inferiore alle aspettative iniziali, emerge dall'ultima edizione del barometro bancario di EY. Di conseguenza i prodotti finanziari «verdi» rimangono un'area di nicchia, rilevante soprattutto per gli investitori istituzionali e per la clientela privata facoltosa.

Le banche indicano come principali ostacoli gli elevati oneri normativi, come pure i costi significativi legati alla raccolta dati e alla rendicontazione, spesso sproporzionati rispetto ai benefici percepiti. Non mancano i problemi nella comunicazione in materia di sostenibilità e clima, nel calcolo delle emissioni di CO2, nella gestione dei rischi. Vi è poi sempre lo spettro dell'ecologismo di facciata.

La finanza sostenibile è l'integrazione di principi ambientali, sociali e di buon governo di impresa (cosiddetti criteri ESG: environmental, social and governance) nelle decisioni di investimento. Questo con l'obiettivo di generare valore economico a lungo termine e al contempo promuovere benefici per la società e il pianeta. Si tratta insomma di canalizzare i capitali verso attività responsabili e a basso impatto ambientale.

