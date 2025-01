I colloqui con la concorrente francese non sono andati a buon fine. Keystone

Non si farà la fusione tra SGS, gruppo ginevrino attivo a livello internazionale nel settore della certificazione e dell'ispezione, e il concorrente francese Bureau Veritas.

I colloqui non sono sfociati in un'intesa, rendono noto oggi le società in dichiarazioni separate. Le due entità proseguiranno quindi su strade indipendenti, viene precisato. Bureau Veritas sottolinea comunque di credere ancora fermamente nel potenziale di creazione di valore che deriverebbe da un consolidamento del settore.

I due gruppi avevano confermato a metà gennaio che una fusione era in fase di valutazione, precisando però come non vi fosse alcuna garanzia di esito positivo delle discussioni. Si sarebbe trattato dell'unione più grande mai vista nel settore, con la nascita di un numero uno indiscusso: SGS e Bureau Veritas sono infatti le prime al mondo nel loro ramo.

La capitalizzazione borsistica, basata sul corso delle azioni sui mercati di Zurigo e Parigi a metà mese, avrebbe superato i 30 miliardi di franchi. Il colosso avrebbe potuto contare, prendendo in considerazione le cifre del 2023, su un fatturato di oltre 12 miliardi, ossia il doppio del primo concorrente Eurfins Scientific.