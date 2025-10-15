  1. Clienti privati
Sentenza del TAF La FINMA farà ricorso contro la sentenza relativa agli AT1 di Credit Suisse

SDA

15.10.2025 - 11:14

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

La FINMA farà ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale che ha giudicato illegale la decisione della stessa autorità di vigilanza di azzerare il valore delle obbligazioni AT1 della banca, nell'ambito dell'acquisizione da parte del concorrente UBS. 

Keystone-SDA

15.10.2025, 11:14

Lo ha indicato in mattinata lo stesso organismo di controllo dei mercati finanziari. A pronunciarsi sul tema sarà quindi il Tribunale federale (TF).

l 19 marzo 2023 – ricorda la Finma in un comunicato odierno – l'autorità aveva intimato a Credit Suisse, fra le altre cose e basandosi sulle disposizioni dell'ordinanza di necessità del Consiglio federale, di procedere immediatamente alla cancellazione di tutti gli strumenti di capitale chiamati Additional Tier 1 (AT1).

Il passo era considerato una componente di un intero pacchetto di misure per stabilizzare l'istituto attraverso una fusione con UBS, che richiedeva misure straordinarie di sostegno statale.

Nel suo comunicato stampa di ieri, il TAF ha annunciato di aver annullato, con sentenza parziale, la decisione della Finma nel primo dei circa 360 ricorsi presentati. Con tale sentenza i giudici non si pronunciano però ancora sulle conseguenze dell'annullamento.

La Finma impugnerà la sentenza dinanzi al TF entro il termine di ricorso di 30 giorni.

Disposta dalla FINMA. Il TAF annulla la svalutazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse

Disposta dalla FINMAIl TAF annulla la svalutazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

