La Finma mette in guardia le banche. Keystone

La Finma striglia le banche: troppo spesso concedono prestiti ipotecari sulla base di requisiti non sufficientemente rigidi. E anche al momento di dare un valore agli immobili vi sono problemi.

Keystone-SDA SDA

Mediante direttive interne gli istituti devono assicurare che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico, ricorda in un comunicato odierno l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. «Molte banche tendono a fissare criteri di sostenibilità poco severi nelle loro direttive interne e a concedere un'alta percentuale di finanziamenti al di fuori dei propri criteri», si rammaricano i funzionari bernesi.

Al contrario, la Finma sottolinea l'importanza di limitare, individuare e controllare opportunamente le operazioni creditizie con un elevato profilo di rischio. Occorre inoltre far sì che un potenziale aumento dei tassi non si ripercuota negativamente sulla solvibilità dei proprietari.

Anche nella prassi di valutazione spesso viene sfruttato il margine di discrezionalità normativo: nella propria attività di vigilanza la Finma osserva lacune qualitative che rappresentano un rischio, come l'applicazione di bassi tassi di capitalizzazione per la valutazione di oggetti a reddito. L'autorità osserva pure rischi di reputazione sostanziali nelle operazioni creditizie: raccomanda agli istituti di individuare, limitare e controllare i possibili problemi su questo fronte.

La Finma si aspetta anche che in materia di fondi propri e di ammortamento le banche, oltre agli standard minimi, fissino prescrizioni interne specifiche per segmento e commisurate ai rischi. Suggerisce per esempio di alzare le asticelle in relazione agli immobili da reddito, inclusi i finanziamenti buy-to-let, cioè i prestiti destinati all'acquisto di stabili con l'obiettivo specifico di affittarli a terzi.