Fitch prevede per l'Italia un pil in crescita di solo lo 0,1% quest'anno. Source: Keystone/EPA/JUSTIN LANE

Fitch conferma il rating BBB dell'Italia con outlook negativo. Lo afferma l'agenzia in una nota.

L'outlook negativo dell'Italia riflette «l'alto livello del debito pubblico», una crescita debole e «la crescente incertezza» legata all'attuale dinamica politica, si legge nel comunicato.

Se in Italia «dovessero esserci elezioni anticipate ci sono potenziali vantaggi moderati per la sostenibilità del debito nel medio termine nel caso in cui il nuovo governo sia più stabile e abbia un orizzonte più lungo» sul fronte del bilancio e porti avanti «politiche a sostegno della crescita. Al contrario – afferma Fitch – ci sono rischi al ribasso se il futuro governo dovesse optare per un disimpegno dalle regole di bilancio dell'Ue e se si assumesse rischi sul fronte della stabilità dei mercati finanziari».

Fitch prevede per l'Italia un pil in crescita quest'anno dello 0,1%, in rallentamento rispetto al +0,9% del 2018. Per il 2020 stima una crescita dello 0,5%. Per il 2021 è atteso invece un pil in aumento dello 0,4%. Sul fronte del debito pubblico, Fitch prevede salga al 134,7% del pil nel 2021 dal 132,2% del 2018.