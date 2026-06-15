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Nuovo progetto Flughafen Zürich: avvio delle operazioni all'aeroporto di Noida

SDA

15.6.2026 - 08:12

Il primo atterraggio è stato effettuato da un velivolo della IndiGo. (Immagine d'archivio).
Il primo atterraggio è stato effettuato da un velivolo della IndiGo. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'aeroporto internazionale di Noida, in India, progettato e costruito da Flughafen Zürich, ha avviato oggi le operazioni commerciali. Nei prossimi mesi è previsto un graduale aumento dell'attività, con l'entrata in servizio di altre compagnie aeree.

Keystone-SDA

15.06.2026, 08:12

15.06.2026, 08:14

L'aeroporto indiano DXN ha visto atterrare il primo aereo in assoluto sulla sua pista singola, con un volo operato dalla compagnia locale IndiGo in arrivo da Lucknow, secondo quanto riportato in un comunicato.

La Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGAC) indiana aveva già rilasciato una licenza operativa a marzo, ma da allora «le chiusure dello spazio aereo, l'aumento dei costi del carburante e gli adeguamenti di capacità hanno portato a una maggiore volatilità del contesto operativo» causando un ritardo, spiega il gestore dell'aeroporto di Zurigo.

Lo scalo accoglie per il momento voli passeggeri e cargo nazionali. I voli internazionali dovrebbero iniziare più avanti nel 2026. IndiGo, Akasa Air e Air India Express opereranno voli da e per Noida. Altre compagnie aeree hanno manifestato il loro interesse per l'apertura di collegamenti ed è prevista una forte domanda di trasporto aereo di merci.

Situato nell'area metropolitana di Delhi, l'aeroporto ha una capacità di 12 milioni di passeggeri all'anno e 25 piazzole di sosta per gli aerei. Nel corso delle successive fasi di espansione, distribuite nei 40 anni di concessione, la sua capacità sarà progressivamente aumentata fino a 70 milioni di passeggeri.

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