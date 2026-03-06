L'investimento dell'impresa svizzera è importante. Keystone

Flughafen Zürich, la società di gestione dell'aeroporto di Zurigo, ha annunciato un traguardo fondamentale per il suo importante progetto in India.

Keystone-SDA SDA

Il Noida International Airport, situato nell'area metropolitana di Delhi, ha ricevuto la licenza d'esercizio dalle autorità aeronautiche indiane, spianando la strada all'avvio delle operazioni commerciali.

La licenza, rilasciata dalla Direzione generale dell'aviazione civile indiana (DGCA), certifica che lo scalo soddisfa tutti i requisiti legali in materia di procedure operative, sistemi di sicurezza, infrastrutture e gestione delle emergenze, ha indicato oggi l'impresa elvetica. Tali approvazioni rappresentano gli ultimi ostacoli burocratici prima dell'inaugurazione.

L'aeroporto, sviluppato e costruito dall'azienda zurighese, è ora in dirittura d'arrivo. Sono in corso i preparativi per la cerimonia di inaugurazione ufficiale con le autorità centrali e dello stato. Dopo l'evento si prevede che le compagnie aeree avvieranno le operazioni commerciali entro 30-45 giorni. I vettori indiani IndiGo, Akasa Air e Air India Express hanno già confermato l'avvio dei voli, mentre altre compagnie hanno mostrato interesse.

In una prima fase lo scalo opererà con voli domestici e cargo, per essere affiancato da rotte internazionali entro la fine dell'anno. Progettato per servire la regione in forte espansione di Greater Noida, è collegato alla superstrada Yamuna Expressway, che garantisce un rapido accesso a Delhi e ai principali centri economici, nonché a mete turistiche come il Taj Mahal. La concessione, ottenuta nel 2021, prevede uno sviluppo in quattro fasi per una capacità finale di 70 milioni di passeggeri. Con un investimento di circa 750 milioni di franchi per la prima fase, Flughafen Zürich è uno dei principali investitori infrastrutturali in India, fa sapere la società.

Alla borsa di Zurigo l'azione dell'impresa guadagnava nel tardo pomeriggio circa l'1%, mostrandosi sensibilmente più tonica del mercato, orientato a un ribasso superiore all'1%. Dall'inizio di gennaio il titolo ha perso il 2%, ma positiva è la performance sull'arco di un anno (+15%) e di un lustro (+56%).

Fondata nella sua forma attuale nel 2000, attraverso la fusione di due imprese esistenti, la società Flughafen Zürich è proprietaria dell'aeroporto di Zurigo-Kloten (ZH) e gestisce lo scalo, insieme ad altre strutture all'estero. L'azionista principale è il canton Zurigo, che controlla un terzo del capitale.