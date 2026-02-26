La numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva. (Immagine d'archivio). Keystone

L'economia americana è attesa «in crescita accelerata» nel 2026 al 2,6% e poi al 2,1% nel 2027.

Keystone-SDA SDA

La numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva, presentando in un briefing in streaming le conclusioni dell'Article IV sugli Stati Uniti, ha detto che «il 2025 si è chiuso a +2,2%», rimarcando il carattere del mix economico in fase di trasformazione degli Usa, tra dazi e maggiore autonomia e capacità produttiva.

«C'è una spinta impressionante alla crescita, abbinata a una forte capacità di adattamento», ha aggiunto Georgieva.

Nella sua missione annuale, che ha preso in considerazione il primo anno della seconda presidenza di Donald Trump, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha invitato gli Stati Uniti a collaborare con i partner commerciali e a trovare soluzioni per allentare reciprocamente le restrizioni commerciali, nel mezzo delle nuove politiche sui dazi volute dal tycoon nel tentativo di ridurre il deficit commerciale americano e di rilanciare la produzione manifatturiera nazionale.

Washington, in particolare, dovrebbe collaborare in modo costruttivo con i suoi partner «per affrontare le preoccupazioni relative alle pratiche commerciali sleali e concordare una riduzione coordinata delle restrizioni commerciali e delle distorsioni della politica industriale che hanno effetti transfrontalieri negativi». Mentre, «laddove misure commerciali e di investimento (inclusi dazi e controlli sulle esportazioni) vengano messe in atto per motivi di sicurezza nazionale», le politiche «dovrebbero essere applicate in modo restrittivo».

Il Fmi ha anche segnalato «rischi bilaterali derivanti da dazi, tasse e dinamiche del mercato del lavoro», rimarcando «la buona performance nel 2025», segnata dalla «continua forte crescita della produttività del Paese, nonostante la chiusura delle attività governative abbia ridotto l'attività nel quarto trimestre».