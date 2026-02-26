  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Congiuntura FMI: «Economia USA in accelerata al 2,6% nel 2026»

SDA

26.2.2026 - 07:19

La numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva. (Immagine d'archivio).
La numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'economia americana è attesa «in crescita accelerata» nel 2026 al 2,6% e poi al 2,1% nel 2027.

Keystone-SDA

26.02.2026, 07:19

26.02.2026, 07:36

La numero uno del Fmi, Kristalina Georgieva, presentando in un briefing in streaming le conclusioni dell'Article IV sugli Stati Uniti, ha detto che «il 2025 si è chiuso a +2,2%», rimarcando il carattere del mix economico in fase di trasformazione degli Usa, tra dazi e maggiore autonomia e capacità produttiva.

«C'è una spinta impressionante alla crescita, abbinata a una forte capacità di adattamento», ha aggiunto Georgieva.

Nella sua missione annuale, che ha preso in considerazione il primo anno della seconda presidenza di Donald Trump, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha invitato gli Stati Uniti a collaborare con i partner commerciali e a trovare soluzioni per allentare reciprocamente le restrizioni commerciali, nel mezzo delle nuove politiche sui dazi volute dal tycoon nel tentativo di ridurre il deficit commerciale americano e di rilanciare la produzione manifatturiera nazionale.

Washington, in particolare, dovrebbe collaborare in modo costruttivo con i suoi partner «per affrontare le preoccupazioni relative alle pratiche commerciali sleali e concordare una riduzione coordinata delle restrizioni commerciali e delle distorsioni della politica industriale che hanno effetti transfrontalieri negativi». Mentre, «laddove misure commerciali e di investimento (inclusi dazi e controlli sulle esportazioni) vengano messe in atto per motivi di sicurezza nazionale», le politiche «dovrebbero essere applicate in modo restrittivo».

Il Fmi ha anche segnalato «rischi bilaterali derivanti da dazi, tasse e dinamiche del mercato del lavoro», rimarcando «la buona performance nel 2025», segnata dalla «continua forte crescita della produttività del Paese, nonostante la chiusura delle attività governative abbia ridotto l'attività nel quarto trimestre».

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Wawrinka commenta la presenza di Federer in tribuna: «Aggiunge pressione»
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Ecco chi è Abigail Spanberger, la democratica che ha ribattuto a Trump

Altre notizie

Derrate alimentari. Per Emmi crescono gli utili nel 2025

Derrate alimentariPer Emmi crescono gli utili nel 2025

Azienda in crescita. Adecco incassa e guadagna di più nel 2025

Azienda in crescitaAdecco incassa e guadagna di più nel 2025

E continuerà così. Solida crescita nel 2025 per il settore delle costruzioni, il fatturato sfiora i 24 miliardi

E continuerà cosìSolida crescita nel 2025 per il settore delle costruzioni, il fatturato sfiora i 24 miliardi