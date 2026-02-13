Malgrado il contesto difficile, il fornitore di materiali edili Forbo ha stabilizzato il fatturato e sta lavorando a un nuovo orientamento strategico, che sarà presentato fra qualche mese. La borsa ha reagito molto bene.

Stando ai dati diffusi in mattinata il fabbricante di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori con sede a Baar (ZG) e uno stabilimento anche in Ticino ha visto il giro d'affari del primo semestre attestarsi a 546 milioni di franchi, in flessione dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. In valute locali si registra però un +4,0%: si tratta della prima crescita dal 2022.

L'azienda quantifica l'utile operativo Ebit a 42 milioni di franchi, con un calo del 2,3% su base annua. Il corrispondente margine è sceso dal 7,8% al 7,7%. Al netto degli effetti straordinari legati agli adeguamenti strutturali, pari a 4,6 milioni, il risultato operativo è comunque migliorato dell'8,4%. Da parte sua l'utile netto si è contratto del 7,8% a 30,8 milioni.

Il management conferma gli obiettivi per l'intero anno, pur rimanendo ancora nel vago. I vertici prevedono infatti condizioni di mercato ancora complesse, cioè senza una ripresa generalizzata.

Il fatturato dovrebbe perciò registrare un leggero calo dovuto all'andamento dei cambi, mentre l'utile operativo dovrebbe risultare leggermente superiore.

In occasione della prima giornata degli investitori con la nuova dirigenza in carica da inizio anno, in programma il 21 ottobre, verrà presentata una nuova strategia a medio termine.

La reazione del mercato alle novità odierne è stata favorevole: sulla piazza di Zurigo in mattinata l'azione Forbo guadagnava il 6%. Dall'inizio di gennaio si registra però un -6% e negative sono anche le performance su dodici mesi (pure -6%) e su cinque anni (-57%).

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni 70 la società è stata ribattezzata Forbo.

Oggi l'azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 39 paesi e un organico di circa 5000 dipendenti, per un fatturato che nel 2025 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.