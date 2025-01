Il cemento è essenziale nel settore della costruzione. Keystone

Le forniture di cemento in Svizzera sono risultate in calo nel 2024: le quantità sono scese a 3,6 milioni di tonnellate, il 4,6% in meno dei dodici mesi precedenti.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

L'anno si è chiuso però con un ultimo trimestre in progressione (su base annua) del 2,1%, a 0,9 milioni di tonnellate.

I dati sono stati diffusi oggi dall'associazione di categoria Cemsuisse, che parla di un esercizio 2024 difficile per l'edilizia elvetica. «La ripresa lenta dell'economia, l'incertezza della situazione economica e i prezzi piuttosto elevati dell'energia hanno avuto un impatto negativo sulle attività di costruzione», si legge in un comunicato. Il cambiamento di tendenza vissuto a fine anno, sulla scia del forte calo dell'inflazione e dei bassi tassi d'interesse, induce comunque a formulare «previsioni cautamente positive».

Il 37% delle forniture nel 2024 è avvenuta per ferrovia, mentre il 63% è stato consegnato ricorrendo a mezzi stradali, emerge dalle tabelle pubblicate dall'organizzazione fondata nel 1881. Rispetto all'anno prima la quota del treno è scesa di 0,2 punti percentuali. Per il trasporto su rotaia sono essenziali buone condizioni quadro e non si deve permettere che queste peggiorino in futuro, mette in guardia Cemsuisse.