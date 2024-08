Il neo eletto segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, entrerà in carica il prossimo 18 settembre Keystone

Alain Berset, futuro segretario generale del Consiglio d'Europa, ha parlato questa sera a Granges-Paccot (FR) a un pubblico di imprenditori. L'ex presidente della Confederazione e ministro della sanità ha condiviso le sue riflessioni sulla leadership.

SDA

Berset ha tenuto un discorso intitolato «Agire e decidere in un mondo incerto». Basandosi sulla sua esperienza come capo del Dipartimento federale dell'Interno, dove ha guidato la Svizzera attraverso la crisi di Covid-19, il friburghese ha parlato delle sue conoscenze sul processo decisionale in tempi difficili.

Stando agli organizzatori della serata, l'Union patronale du canton de Fribourg (UPCF), l'ex consigliere federale del PS ha sottolineato l'importanza di una «leadership resiliente e che si adatta di fronte alle sfide economiche attuali».

Forte interesse

Basandosi sulle proprie esperienze, Berset ha sottolineato davanti ai 400 presenti la necessità di anticipazione e flessibilità. «Queste sono qualità essenziali per i leader aziendali che devono navigare in un ambiente economico in costante cambiamento», ha spiegato. Il suo discorso, quale ospite d'onore, ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, ha precisato l'UPCF.

Dal 18 settembre, il 52enne neoeletto segretario generale dirigerà circa 1'800 dipendenti e sarà responsabile di un bilancio annuale di circa 625 milioni di euro. Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa riunisce 46 Paesi, dopo l'esclusione della Russia. La Svizzera ne è membro dal 1963.

mp, ats