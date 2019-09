Zurigo: fra un anno aprirà i battenti The Circle 

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/30/e0ab1ada-4421-414c-9edd-c4964839bdc2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Alcuni pompieri tentano di spegnere un incendio scoppiato sul tetto del Musée de Carouge, vicino Ginevra, durante dei lavori.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/29/b5a6115d-dd18-4db3-8e65-76f6df4aff1f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un ragazzino regge in mano un paio di slip di cotone marcio in un sito di test della stazione di ricerca agroscopica di Zurigo. L'oggetto era stato sotterrato da alcuni bambini e dalle loro famiglie lo scorso 19 giugno in occasione della «Giornata della vita sotterranea». Il capo di biancheria intima ha rivisto oggi la luce del giorno e porta i segni dei processi di deterioramento, altrimenti invisibili, che si verificano nel sottosuolo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/28/5330157e-a703-4002-a21c-1d2777ef6ca0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Secondo una nota dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), una pattuglia della polizia municipale di Uster ha fermato un veicolo proveniente dalla Germania a Mönchaltorf. Si è scoperto che la conducente di 36 anni trasportava nel portabagagli circa 55 kg di carne sdoganata, molto di più della quantità autorizzata. La donna è stata interrogata e dovrà presentarsi davanti alle autorità investigative incaricate del caso.<br/>Immagine: Stapo Uster</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/27/db286668-6046-4e5d-9090-d69aa15cd031.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Sull'autostrada A9 tra Vevey e Montreux, durante la notte è stato smantellato un ponte pedonale gravemente danneggiato da un camion e che minacciava di crollare.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/26/df6bea94-9de4-4129-8cf8-4ef0503bf8c2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Nell'ottobre 2017, nel "Parco degli uccelli" di Winterthur è stata trovata una statua di Buddha abbandonata, alta tre metri e abbastanza rovinata. Una turgoviese che ha acquistato la statua durante un'asta della polizia municipale di Winterthur ha restaurato il Buddha, che oggi ha riacquistato il suo splendore.<br/>Immagine: Screenshot Stapo Winterthur</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/23/74799419-885f-4345-a414-f125152e91d8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un dipendente di una società di realizzazioni di reti e impianti elettrici rinnova i cavi ad alta tensione a Morbio Inferiore. Ai primi di agosto, nel Basso Mendrisiotto, si sono verificate lunghe interruzioni di corrente dovute ai lavori sulla rete elettrica.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/22/45c33eaf-19a9-474e-b075-f83fafd2b1cb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>L'imbarcazione elettrica «S2 SunWave» viene testata sul lago Lemano. L'evento è stato organizzato dall'associazione For Zero Emission Boat. Delle barche elettriche saranno presto utilizzate anche sul lago di Zurigo.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/20/96669389-0142-4fc1-a8c5-4fef6a6d94c5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>L'orsa Amelia, che vive nel parco degli orsi di Arosa, deve sottoporsi a delle cure dentistiche. Allo stesso tempo, l'animale è stato anche sterilizzato, poiché il parco per gli orsi di Arosa non prevede la riproduzione.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/16/bd8a053e-4320-4e67-a5da-4c876bf42feb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Di recente, la polizia di Sciaffusa ha riferito del furto di una panchina costosa nel centro della città. Alla ricerca di testimoni hanno fatto seguito i messaggi dei residenti, che hanno trovato la panchina intatta. L'articolo rubato è dunque tornato al suo posto.<br/>Immagine: Kapo SH</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/15/5c0bea83-8e5d-4834-9508-6a4c7df7c666.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Poco dopo il decollo dall'aeroporto di Lommis (Turgovia), il pilota di un aereo ultraleggero ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in un campo vicino. Il conducente e un altro passeggero fortunatamente ne sono usciti illesi. Il danno alla proprietà è stimato a sei cifre. Poiché sul terreno si sono riversati diversi litri di carburante, il campo ha dovuto essere dragato.<br/>Immagine: Handout Kantonspolizei Thurgau</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/14/b0dff934-6615-4ee2-92ab-af78fb4ef663.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Una trivella da 40 tonnellate in un cantiere FSS a Oberwil bei Zug si è inclinata su un lato. Poiché rischiava di crollare su un edificio, la polizia ha fatto evacuare lo stabile.<br/>Immagine: Handout Kantonspolizei Zug</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/13/272b3a99-4fed-48d3-8104-593e351552b5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il getto d'acqua si illumina di rosso in occasione del 70° anniversario della Convenzione di Ginevra. E il fenomeno affascina enormemente anche i volatili locali…<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/9/a212ee50-832a-4040-b199-9b1e43bb49cb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il treno Giruno viene battezzato con lo spumante da Christian Vitta (a sinistra), presidente del Consiglio di Stato, alla stazione di Bellinzona. Il nuovo treno Giruno, la cui messa in servizio è prevista entro la fine del 2019 in Svizzera e Italia, dovrebbe inizialmente collegare Zurigo/Basilea e Milano.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/8/167c4fff-17d7-49bb-a135-6b8cb7d7c818.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il missionario laico e frate francescano Biagio Conte, che viveva a Baden e ha attraversato il Ticino nel suo cammino verso Berna e il Parlamento europeo, si inerpica sul Passo del San Gottardo percorrendo la Tremola durante una tempesta.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/7/07a79633-0e6c-4ea1-ac57-c03f6c20878d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Dopo una violenta tempesta, alberi abbattuti e barche distrutte ricoprono le rive del lago Lemano, vicino Préverenges.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/883249de-5c99-422f-bfe5-6cd29bbeb11f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>1500 pecore in fila indiana si spostano da una prateria all'altra attraversando il passo del Falknis (2562 m) in occasione dello «Schafübergang».<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/6/ad03be96-67d2-4012-ad92-84d8e754fe43.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Temi seri e un'atmosfera altrettanto seria: l’attivista ecologista svedese Greta Thunberg incontra altri giovani attivisti al summit «Fridays for Future» all'Università di Losanna.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/8/2/c59bdee4-6522-46b8-8952-37b001eb5a51.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Cabdulle Ranle, un impiegato del servizio smaltimento e riciclo rifiuti della città di Zurigo (ERZ), ha il suo bel daffare nel ripulire la promenade che costeggia il lago di Zurigo. Secondo quanto dichiarato dallo stesso ente, l’ERZ raccoglie fino a 4,5 tonnellate di rifiuti durante le giornate di sole attorno al bacino del lago. Malgrado la tendenza ecologica degli ultimi tempi, i rifiuti non sono diminuiti.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/31/21a3a667-0249-4163-84f8-bc29e1fc5b06.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Sulle strade del Canton Friburgo, quattro mezzi pesanti trasportano dei grossi trasformatori elettrici, del fornitore di energia Groupe E, destinati alla stazione di Monteynan-Hauterive. La potenza totale raggiunta tramite i trasformatori equivale circa a quella di 150'000 stufe.<br/>Immagine: Keystone/SDA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/30/ce5d33f2-b1a2-4369-9a65-052b58416e07.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Un nido di larve di scoliti sotto la corteccia di un albero nel Seetal, Canton Lucerna. Quest'anno la prolungata siccità e le temperature elevate hanno causato un'invasione di scoliti. Questo insetto nocivo si stabilisce tra la corteccia e il legno degli alberi e vi depone le uova. In seguito, le larve che ne fuoriescono divorano l'albero ospite.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/29/c4a5ec25-dc6b-4287-8a72-b4b06904bb72.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Il comune di Basilea agisce di conseguenza: la foresta di Hardt a Muttenz è ormai stata completamente chiusa al pubblico causa dei numerosi alberi pericolanti. Già dal mese di maggio la popolazione aveva il divieto di entrate nella zona nord-ovest.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/26/381a34f9-ecde-4afb-afdc-c5fc834df14b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>A Büron (Canton Lucerna), un incendio ha distrutto circa sette ettari di un campo di cereali. L'incendio sarebbe originato da una pressa per balle in cui della paglia residua avrebbe preso fuoco. I danni materiali non sono quantificabili. Il presunto responsabile è messo sotto accusa.<br/>Immagine: Luzerner Polizei/SDA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/7/25/35cf9b14-5ee3-413a-a557-85c80a328bb5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Alcuni scatti nel Paese in cui viviamo</h1><p>Questa foto scattata da un drone mostra il ghiacciaio del Rodano parzialmente ricoperto da teli per la protezione solare. Lo scioglimento del ghiacciaio deve essere rallentato: secondo una simulazione effettuata dai ricercatori di Zurigo e Losanna, infatti, potrebbe scomparire entro il 2100.<br/>Immagine: Keystone</p>" } ]